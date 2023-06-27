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Опубликована полная версия псковского мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга»

В рамках Дней Псковской области в Витебске на водной глади Западной Двины у парка Тысячелетия состоялся показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга».

«Представляю вашему вниманию полную версию мультимедийного спектакля на воде, посвященного великой русской правительнице княгине Ольге», - написала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

Спектакль посвящен великой русской правительнице княгине Ольге, которая положила начало историям двух тысячелетних городов — Пскова и Витебска.

Мультимедийная постановка рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, о хитром плане мести древлянам за смерть супруга, принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова. Витебчане встретили спектакль продолжительными овациями.