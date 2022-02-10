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Выставка «Пушкин от А до Я» открылась на набережной реки Великой в Пскове

Выставка «Пушкин от А до Я» ко дню памяти великого поэта открылась на набережной реки Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

На выставке представлены более 30 работ художника Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы», на которых изображена азбука из поэтического наследия поэта. Экспозицию Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила ко дню памяти поэта, выставка расположена на набережной реки Великой около винтовой лестницы Ольгинского моста.

Автор работ проиллюстрировал каждую букву русского алфавита строками из стихов Пушкина, воображая и сценически проигрывая сюжетное и смысловое содержание тех или иных строк поэта, пояснили в ТКД.

«Пушкин в творчестве художника Игоря Шаймарданова играет, пожалуй, ведущую роль. Поэту посвящены десятки произведений и целые серии: "Ситцевый Пушкин", "Михайловские царапки", "Александр Сергеевич и Арина Родионовна" и другие», - рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Игорь Шаймарданов окончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства. Он - член Союза художников России и Союза театральных деятелей России. Работал в Псковском академическом театре художником-постановщиком и с этим периодом, по мнению Игоря Шаймарданова, связана важная часть его творческой жизни. Сегодня он продолжает сотрудничество с российскими театрами.

Он неоднократно был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском» и празднования Масленицы в Пскове. Его работы находятся в Пушкинском заповеднике, Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт–Петербурге, Музее-квартире В. В. Набокова в Санкт– Петербурге, в частных собраниях. Картины художника можно было видеть на многих выставках в Пскове, в том числе во время пушкинских праздников.

Работы, представленные на выставке «Пушкин от А до Я», в настоящее время находятся в частном собрании Евгения Сафонова и Виталия Бухтоярова. Художник благодарит владельцев работ и организаторов проекта - Театрально-концертную дирекцию - за предоставленную возможность показать картины псковичам и гостям города.

Помимо картин, на выставке можно узнать интересные факты из жизни Пушкина, которые помещены в виде коротких рассказов под каждой работой. Возможно, посетители узнают неожиданные подробности и частные случаи из жизни поэта, о которых раньше не слышали, предположили в ТКД.

Выставка «Пушкин от А до Я» будет экспонироваться на набережной реки Великой до 20 февраля.