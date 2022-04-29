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Гордость, туалеты и предубеждения

29.04.2022 15:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Ритуальные пляски импортозамещения: не беда, что своя корова сдохла, плохо что соседская жива.
  • Ни куста, ни туалета: куда сходить туристу и псковичу.
  • Петр за сотку.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Изображение: otyrar.kz

Как хорошо, что олигархи стали беднее, блогеры пошли на заводы, а Европа не может нормально торговать с Россией, говорят ура-патриоты. Они восторженно потирают руки с каждым новым заявлением мировых брендов об уходе с отечественного рынка. При этом дальше разговоров о плохой импортной еде и одежде и невероятных наших возможностях наконец-то дать населению товар на порядок лучше дело не идет. Вспомните, как ярко уходил Макдоналдс, под улюлюкивания рестораторов, с мемами. А что в итоге? Где масштабная российская сеть кафе быстрого питания с бургерами и наггенсами? Где же хлеб с котлетой, которые мы так здорово умеем готовить? Я бы с удовольствием пришла в новый магазин, познакомилась с новым производителем, даже тем, который позиционирует себя исключительно как импортозаместитель, пусть даже посредством какой-то дурацкой пошлой рекламы.

А нет никого.

Только злорадство от опубликованных сумм убытков западного и американского бизнеса. Нам не очень, потому что рабочие места потеряны, но ведь и им (дуракам!) за бугром тоже несладко. Дальше обычно идут слова о том, что русского человека голыми полками не напугаешь, российская экономика и не такое видала, а санкции - это удар коллективного Запада под дых самому себе. Недавно вот гордая инсталляция  «zamestim» в Питере появилась, составленная из букв фирм, ушедших с российского рынка.

Хорошо, а когда и как замещать будем? Чем и кем? Без иронии, мне крайне интересно познакомиться с новинками, узнать о бизнес-открытиях. Вообще восторженных и гордых разговоров о том, что теперь-то у местных производителей развяжутся руки, вырастут крылья за спиной и доходы в кошельках, мне совершенно не понять. Если кто-то хотел открыть бизнес, он уже давно это сделал, кто собирался выйти на рынок уже и уйти успел, как раз из-за санкций и скачков валюты. Радоваться тому, что нынче чьей-то экономике плохо, мягко говоря, непродуктивно. Заявлять о том, что сейчас мы все, оставшиеся здесь, должны резко начать гордиться страной, ее возможностями и вдыхать приятный и сладкий дым Отечества как-то несвоевременно. Так же, как и внезапно вводить патриотическое воспитание в школах с первого класса с еженедельными флагом, гимном и уроками истории для малышей.

 

Посмотришь на все эти инсталляции, послушаешь громкие слова больших и не очень чинов, которые так много ненависти высказывают к покинувшим Россию, ко всем, кто ценит что-то зарубежное, и становится грустно. Грустно от того, что любви к тем, кто живет сейчас в Российской Федерации в этих нападках на других нет. Есть попытка заставить любить Родину всему миру назло, словно по умолчанию она раньше никому не была дорога. Иди и люби Россию, зачем ругать остальных? Мне кажется, патриотизм не может определяться уровнем неприязни к другим странам или их представителям. Но найдется ли общее для всех мерило тонкой материи любви к стране?

Изображение: risovach.ru

Совершая на днях долгую пешую прогулку по Пскову, я строила свой маршрут, исходя из возможностей городской инфраструктуры удовлетворить самые примитивные человеческие потребности. Каково же было мое негодование, что у Троицкого моста не оказалось общественного туалета, который многие месяцы работал и, между прочим, прекрасно вписывался в исторический ландшафт!

Горькие думы о наступающем туристическом сезоне, повсеместно вырубленных кустах и печальном положении любителей долгих гуляний омрачают мое чело по сей день. Я уже запуталась, что происходит с санитарными точками в кинотеатре «Октябрь» и сквере на 4-х углах. Новости о том, что туалетный вопрос в Пскове закрыт выходят с завидной периодичностью, только в реальности оказывается, что закрыты туалеты. Приходится пользоваться услугами онлайн-карт, чтобы как-то прояснить ситуацию. Например, если обратиться к Гуглу, он выдает 6 точек в Пскове и одну в окрестностях. Яндекс более щедр и предлагает 31. Правда, включая пригород и торговые центры.

Как бы ни коробило эстетов и людей высоких материй обсуждение проблемы, где в Псковской области цивилизованно можно справить естественную нужду, говорить об этом стоит. Общественный туалет – это часть современной культуры. Да более того - цивилизации, если хотите. Затяжная весна стала причиной поздней обработки всходов борщевика в регионе, это я понимаю, но люди – не сорняки и массово гуляют под холодными ветрами уже месяца два, пора бы, например, биотуалеты для них поставить, а то подъезды домов начнут страдать после капремонта. Опять-таки, почему-то у нас находятся деньги и желание на проведение новых праздников, установку монументов, рисование граффити на стенах, но никто не хочет заняться действительно полезным проектом, делающим город чище, удовлетворяющим потребности всех слоев населения, способствующим повышению уровня культуры.

Кто там главный по грантам, как вам идея реальных дел на благо обществу? Кто там из кандидатов в депутаты готов стать ближе к народу? А то город вечно жалуется то на нехватку денег на туалеты, то на отсутствие средств на их обслуживание.

К сожалению, это проблема не только областного центра, но и региона вообще. Не питаю надежд, что где-то в относительно небольших населенных пунктах красиво и благоухающе. Я и не видела хороших примеров грамотного круглогодичного или сезонного размещения санитарных точек в России. Даже в больших городах не всегда эта задача решена до конца, даже у нас в Псковской области она остается и на масштабных праздниках, и у памятников в чистом поле. Каким-то образом туристическая привлекательность региона вообще и Пскова в частности со всеми ее кластерами, новыми пешими маршрутами, кривыми велодорожками обходит стороной удовлетворение самых примитивных человеческих потребностей, которые есть у всех живых людей, независимо от размера зарплаты, возраста и образования. А существует ли тогда вообще эта привлекательность дальше кабинетов чиновников, ответственных за красивые слова?

Фото: vk.com/photo5200780_280999226

С нетерпением жду фото с лазерного шоу в Псковском кремле, что пройдет в мае. Мне искренне интересно посмотреть на людей, которые готовы отдать кровные сто рублей, чтобы увидеть сие действо. Для тех, до кого вдруг не дошла реклама, рассказываю, что знаю: до 10 мая, там, где показывали лазерное шоу об Александре Невском теперь покажут историю о Петре I.

Прямо в Кремле, где висит большой меч, аккурат на стенах. В тот раз зрелища были доступны всем, кто урвал пригласительные, теперь за вход нужно будет отдать сотку. Организаторы явно поторопились с анонсом мероприятия, вначале рассказав, что показы будут с 29 апреля, затем заявив о переносах сроков проведения, сперва назвав это «лазерным шоу», потом тут же написав, что это «мультимедийный спектакль».

Очень интересно, но ничего не понятно. Хоть цена осталась той же, и на том спасибо. Если вам, как и мне, не дает покоя вопрос, отчего так много Петра Первого в культурной повестке у псковичей, рекомендую посмотреть матчасть. Разнарядка по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора пришла во все комитеты Псковской области, так что, в открытом доступе есть даже пеший маршрут по петровским местам в Пскове. Вот по нему бы с хорошим экскурсоводом или аудиогидом я б прошла, даже дороже, чем за сотку. Признаюсь, история – это не та наука, которая меня привлекает. Однако в студенческое время я слышала от некоторых краеведов весьма нелестные отзывы о пребывании Петра Первого в Пскове. Более того, неоднозначную оценку его действий и недоумение по поводу чествования этой исторической личности у нас, мне встретились и ныне.

Но массово популяризировать решили, как всегда, усредненную информацию, движущиеся, скорее всего, под музыку картинки на большой стене. Кто-то уверен, что народу нужна очередная попса, или людям, и правда, больше ничего не доступно для понимания? Давно задаюсь этим вопросом. В самой идее популяризации чего-то нет крамолы, но формат хромает на обе ноги. Способы донесения исторической или любой другой просветительской информации до масс, ее качество и подача часто оставляют желать лучшего зрителю и слушателю.

Приведу пример того, как бывает иначе. Я недавно увидела в Пскове первую качественно сделанную передвижную выставку. В ней было прекрасно все: раскрытие темы, подача информации, иллюстративный материал. Посвящена она Году культурного наследия народов России, призывает помнить свой род и прошлое, подробно рассказывает о разных традициях в районах Псковской области. Читаешь об обрядах, смотришь на гусли, и как-то хорошо на душе становится! Почему же на основе этого материала никто не делает социальную рекламу? Лучше б деньги, освоенные на лазерное шоу о Петре Первом, потратили на то, о чем не в каждой псковской школе расскажут. Петр – история большая и всей России известная, а мы люди маленькие, да о себе ничего не знаем.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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