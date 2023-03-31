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Блоги / Дина Дабришюте

Нравственные блоги, чистые улицы и весенние воды

31.03.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Грачи приплыли: как в Псковскую область пришла весна.
  • Мусору – бой!
  • Что хотел сказать блогер?

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: meme-arsenal.com

Первый весенний месяц заканчивается, а весна по факту только начинается. А вместе с ней и традиционные проблемы с дорогами, мусором и головами эмоционально восприимчивых граждан. Сижу я в центре Пскова и все у меня хорошо: асфальт сохнет, дворники исправно скребут метлами в шесть утра, автобусы ходят по расписанию, подснежники на клумбах появляются. По Великой кое-какие льдинки дрейфуют, но набережная выглядит даже прилично, так и веет от нее туристическим потенциалом. Захожу в новостную ленту и вижу, что регион-то на самом деле плывет!

Первые, кадры, которые повергли в шок – Неелово-2. «Хорошо, что сейчас школьные каникулы,» - подумала я. Довольно оперативно МЧСники принялись откачивать воду, а районные власти отчитываться, как же так получилось. Оказалось, виной всему рельеф местности. Вода с возвышенных территорий просто залила низину. Так уж вышло (не по воле природы), что там оказались жилые дома.

Когда-то я училась в Моглинской школе, дорога домой шла через Федоровщину в сторону Логозович. Нередко весной этот участок трассы заливало, обочины стояли полные воды. Из окна 115-го автобуса разливы прекрасно просматривались. До ремонта дороги в том направлении ситуация была плачевная. После сделали водоотведение и стало немного лучше. Но затопленные улицы, где раньше жили мои одноклассники, все равно остаются с нами, вопреки ремонтам и благоустройствам. Не в одном месте зальет, так в другом. И этих самых других мест у нас с лихвой по всему региону!

Страшно, если под воду уходят деревни, размываются мосты в поселке, где остались считай одни старики (почти любой населенный пункт области). Но когда читаешь, что в домах жителей региональных столиц стоит вода, а на дорогах проваливается асфальт… Сразу понимаешь, что живешь в провинции, где помощь придет не сразу, ибо ты не один такой - все мы в глубоко трудной жизненной ситуации.

В этом году отличительной особенностью весеннего обострения наводнения является преобладание не официальной информации от спецслужб о потопе, а фото и рассказов местных жителей. Вообще в последнее время о катаклизмах народ говорит громче обычного. А, впрочем, ничего нового. Было дело, и Золотая набережная плыла, и весь берег Великой в центре наглухо засыпался льдинами, которые долго таяли, там даже гулять было нельзя. Весенний паводок – дело в общем-то предсказуемое. Как бы банально ни звучало, но он происходит каждый год. Просто потому, что смену сезонов отменить невозможно. Грубо говоря, 15 лет назад плавали, даст бог, и еще через 15 поплывем! Возможно людей в поселках станет еще меньше и мчсникам не придется ездить в труднодоступные места, ибо жизни там не будет совсем.

Народ все так же будет ругать природу, погоду, власть. Когда вода стоит у тебя в подвале – это нормальные чувства и эмоции. Не хочешь ощущать себя каждую весну дедом Мазаем, спасающим свой и соседский скарб – переезжай. Будь умнее, чем те, кто разбивает дачные участники в низине. Выучи географию России, особенности местности, посмотри на снимки прошлого века города/поселка городского типа/деревни/хутора, где хочешь жить. И спокойно переезжай.

Источник: chel.mk.ru

До 2025 года Дом Сафьянщикова в Пскове находится в ведении художников «ПсковАРТа». В прошлой программе я рассказывала о том, какие новости взбудоражили творческую и не очень общественность нашего городка. Как всех накрыло «Антигравитацией», как инсталляция обратила на себя внимание муниципальной власти, что последняя даже наведалась в гости к художникам и обнаружила на вверенной им территории свалку. В творческой среде ничего не происходит просто так. Вот и куча мусора легким движением руки дала толчок акции под названием «Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова».

Художники не просто собрали ТКО, но и завязали мешки красивыми бантиками, а потом соорудили из них пароход. Что ж, главное, что стало чище, а там хоть Эйфелеву башню возводите. Псковские творцы призвали горожан последовать их примеру и заняться благоустройством своих дворовых территорий. В муниципальных округах уже поговаривают о традиционном месячнике благоустройства. Планируется в Пскове начать его в середине апреля, закончить к середине мая. В Великих Луках даты примерно те же. Год назад Псковскую область убрали с размахом - более тысячи субботников были организованы в апреле 2022-го.

На улицу выходил и стар, и млад, не брали в руки мусорные пакеты и грабли разве только те, у кого лапки. Через пару недель начнется новая волна наведения порядка в регионе. Все это, конечно, хорошо, но у меня есть пара вопросов к происходящему. Первый – практического свойства. Я не понимаю, почему некоторый мусор не убирают «управляйки»? Мне странно, например, как так вышло, что в парках до сих пор можно увидеть конфетти из новогодних хлопушек. 31 декабря и 1 января было мокро и тепло, снега не было. Еще неделю зима не торопилась с приходом. Почему дворники не смели эту блестящую мишуру? Тоже праздновали Новый год десять дней? Еще одна загадка дыры – переполненные мусорки у Анастасьевской часовни. Кто там столько жрет, и почему город не успевает убирать за этими людьми? Между прочим, они кидают мусор в урну! У меня есть подозрение, что ответственные за чистоту люди решили пойти более хитрым путем, вырубив фонари у недостроенного кампуса ПсковГУ. Но это не помогает, и количество коробок из-под еды растет параллельно с продолжительностью светового дня.

Второй мой вопрос ко вселенной более философский: если каждый год все дружно выходят с перчатками и пакетами на бой с мусором, откуда он в ненормальных количествах появляется уже к осени? Раз в год проводится генеральная уборка общественных территорий в городе. В течение остальных 11 месяцев нужно только поддерживать чистоту. Летом неравнодушные псковичи выходят на сбор мусора на берега рек, в парки и леса. То есть дворникам остается всего 8 месяцев в году убирать мусор в одиночку, то есть выполнять свои профессиональные обязанности. Как за чуть больше полугода удается загадить Псков настолько, что страшно смотреть на улицы? Кто это делает? Мне кажется, мы чего-то или кого-то не знаем.

Источник:kontrastniy.ru

На этой неделе в Михайловское прилетели гуси. А наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России. Новости, на первый взгляд, не связанные, но лично я вижу в них прямой намек на то, что нам надо рассчитывать исключительно на свои культурные богатства. Кроме интеллектуальных закромов Родины, у нас есть еще и некие столпы, на коих здесь и сейчас держаться мораль и нравственность современности. Государство начало в прошлом году с особым вниманием относиться к культурным ориентирам народа. Так у нас появились списки нежелательных музыкантов, неугодных журналистов, сомнительных культурных деятелей. Казалось бы, новогодние голубые огоньки и многочисленные патриотические концерты показали, кого стоит любить. Псковичи вон не дураки, намеки понимают, вот билеты на SHAMANа раскупили аж за месяц до концерта. Даже ценник от 2 до 7,5 косарей не остановил прижимистых скобарей в стремлении прикоснуться к трендовой музыке.

Но не только реальное пространство принято нынче расчищать под угодных власти людей. В виртуальном мире все не менее строго. Под явным запретом в России ряд мессенджеров, под негласным - ряд блогеров. Когда я глянула на этот реестр от «Ассоциации блогеров и агентств» (да, и такая есть), то не нашла там ни одного знакомого имени, хотя изучаю интернет-инфлюэнсеров по мере сил и возможностей. Как бы ни забавно для некоторых сограждан не звучала мысль, но я ее скажу: Россия - свободная страна. У нас можно посмотреть любое видео, высказать любое мнение, порамсить со стражами порядка и не быть застреленным на месте. Можно разместить всякий контент, отечественные платформы его удалят не сразу, так как система не отлажена, товарищ майор постучится в твою дверь только если кто-то на тебя пожалуется. Попробуй выкинь видосик в YouTube, где ты высказываешь мнение, которое озвучивать на прогрессивном Западе нельзя. Тебя забанят окончательно и бесповоротно, никого не будет волновать, что ты работаешь в русскоязычном сегменте Cети.

На коллективном Западе борются с инакомыслием, в России лишь делают вид. Но уже одной только новости о том, что есть какой-то список неугодных в данный исторический момент персон, хватает для того, чтобы разжечь огонь революции в груди поуехавших граждан РФ. Признаюсь, я поначалу тоже очень негодовала от обоюдного запрета контента, изъятия песен из общего доступа, отмен концертов и составления списков и так далее. В какой-то момент казалось, что железный занавес нас вот-вот прихлопнет и нужно срочно купить старый приемник и научиться ловить на нем какой-нибудь «Голос Америки». Ну или хотя бы эстонское радио. Сейчас лично меня новости о том, что кому-то из публичных людей нельзя заработать деньги на российском народе, немного веселят. По сути происходит передел бизнеса, а пиплу это преподносится как конец света. Блогеры, артисты, музыканты ищут пятый угол, когда от них отбирают способ привычного заработка. Но лучше бы искали возможность получить другую профессию. На сантехников, инженеров и строителей всегда будет спрос, какие бы политические взгляды они не имели.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #регион60 #потоп #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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