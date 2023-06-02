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Дина Дабришюте Публикаций: 153
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Блоги / Дина Дабришюте

Фантастические ограничения, пере(к)рытые улицы, женские дни

02.06.2023 11:53|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Учителям здесь не место: где запрещено отдыхать педагогам?
  • Три беды Пскова.
  • Слово на букву «Ф», или Какие права нужны женщинам.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://www.meme-arsenal.com/en/create/meme/248578

Наступило лето, с чем я нас и поздравляю. Особенно родителей, школьников и учителей. Мы заслужили отдых и заслуженный отпуск. Пожелаю всем педагогам провести его с пользой и не вляпаться ни в какую историю. В наше время, к сожалению, стать неугодным общественному вкусу очень легко. Выставила в открытый доступ фото в купальнике – прощай, педагогическая карьера! Грязи будет… Фу. Люди вообще в массе своей те еще ханжи. Особенно, когда нет денег и ограничены возможности. Текущая экономическая ситуация в России и в мире, геополитические обстоятельства располагают к народной зависти больше, чем в ковидные времена. В прошлом году перед сезоном отпусков все бурно обсуждали, можно ли депутатам и чиновникам отдыхать за границей. Да что там, и сейчас эту тему тоже поднимали. Тут даже дело не в зависти вовсе.

Звезд эстрады и всяких публичных персон тоже, в принципе, можно и обсудить, и осудить за страсть к берегам турецким. Однако некоторые выпады в сторону отдыхающих я понять никак не могу. На неделе появилась информация, что якобы учителям в некоторых школах Петербурга выдали под подпись список стран, которые не следует посещать.

Информация вмиг разлетелась по Интернету. Мы, как ближайшие соседи, тоже напряглись – шальные идеи на головы бедных бюджетников валятся нередко, возможны массовые помешательства и рассылки. Якобы запрещены для посещения питерским работникам образования 24 страны, в числе которых Австралия, Норвегия, Черногория, а также Латвия и Литва. Педагогам можно смело покупать путевки в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Египет, Китай, на Мальдивы и ряд других направлений. В принципе, расклад понятен. Никаких официальных подтверждений о существовании списка «хороших» и «плохих» стран коллеги-журналисты от Петербургского управления образования не получили. В общем-то новость изначально и без комментариев походила на утку. Ну лишь бы не на свинью, которую как будто подложили дорогим учителям под конец учебного года. Симптоматично, что до сих пор активно идут разговоры, куда россиянин может и куда не может поехать со своим загранпаспортом. Который, кстати, снова можно делать на 10 лет.

Как будто бы при желании и достаточной изворотливости и сейчас можно путешествовать, где хочешь. По-прежнему, перемещения по миру - это, прежде всего, денежный вопрос. А раз все дело упирается в него, то мы вооружены железными аргументами против фейковых новостей – у большинства псковских бюджетников просто не хватит денег куда-то уехать, тем более у учителей. Так что можем спать спокойно, ведь паковать чемоданы на отдых наши педагоги будут в лучшем случае на деревню к бабушке.

Источник: «ВКонтакте»

В России, как известно две беды… Продолжить эту фразу можно по-разному. Смотрю я на бесконечные объявления о перекрытии улиц Пскова по всевозможным причинам и понимаю, что в нашем славном городке беды целых три: дураки, дороги и те, которые эти дороги перекрывают. В минувшие выходные ездило ралли по городу, в эти - бегуны побегут, в следующие - велосипедисты попрут. Куда вы все, блин? Коллеги с Псковской Ленты Новостей уже писали, как больно было в прошлую субботу по городу ездить обычным водителям.

Как пешеход скажу, что передвигаться на своих двоих не легче. А как потенциальный турист добавлю – поесть в центре города было абсолютно негде, спокойно прогуляться по центру и поглядеть на памятники ЮНЕСКО было невозможно. Рев от машин на несколько часов заглушил нормальное течение человеческой жизни. Я даже вот о чем подумала: помните, форсирование Великой запретили, потому что идет сильная вибрация от техники, что наносит вред Мирожскому монастырю? Так вот, носящиеся тачки не создают ли лишние колебания грунта, вредящие уникальной средневековой архитектуре? Не портят ли новый асфальт Пскова? Хотелось бы услышать мнение экспертов по этому поводу.

Давайте посмотрим правде в глаза: всех задолбало постоянное перекрытие городских улиц. Сколько лет у нас длится ремонт разных участков, теперь мосты приводят в порядок, что еще болезненнее сказывается на дорожной обстановке. Понятно, что теплый сезон – не резиновый, надо успеть все и сразу, иногда даже кажется, что город перекопан вообще весь. Но жаловаться на замену асфальта – глупо. Тут только набраться терпения, чтобы потом наслаждаться ровным покрытием, без ям. Нам всем нужны хорошие дороги. Другое дело, когда на перекопанные улицы и ограниченное движение накладываются мероприятия, да не народные, не для семей с детьми, молодежи или пенсионеров, а для очень ограниченной группы лиц, что интересуется одним видом спорта.

«Массовые спортивные мероприятия – пропаганда здорового образа жизни!» - скажете вы. А я отвечу – ставить раком весь город ради даже сотни спортсменов максимально нечеловеколюбиво. Абсолютное большинство псковичей, как показывают опросы в соцсетях, против дополнительных ограничений проезда.

Людям вообще не сдалось лишний раз добираться до места назначения огородами. Тут в будни не знаешь, как пробки объехать, чем мы заслужили мучиться еще и в выходные? В какую вообще голову приходит в высокий туристический сезон лишать нашу индустрию развлечений денег? Вообще весь этот беспредел можно попробовать объяснить. Судя по всему, спортивным массовым мероприятиям в Псковской области как будто не хватает грамотной четкой координации. То ли региональный спорткомитет не справляется с натиском разных федераций и частных организаций, то ли он сам придумать толком ничего не может и на все инициативы радостно соглашается, лишь бы отработать план мероприятий. Разбираться в этом рядовому псковичу нет смысла. А вот ответственным людям стоит подумать лишний раз головой, прежде чем парализовывать и без того чувствительную дорожную обстановку нашего города.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Girl_power

30 мая весь сильный и независимый женский мир отмечал Международный день феминизма. Да, именно 30 мая, а не 8 марта, как считают некоторые, положено громче обычного говорить о равноправии полов и о том, что любая дискриминация – это плохо. Я бы не заметила, что пропускаю такой праздник, если б не Telegram-каналы. Упоминание о феминизме, который нынче можно смело назвать западной ценностью, автоматически противной русскому человеку, промелькнуло среди беспилотников в Москве и падающей крыши в Плюссе да и пропало.

Инфоповод выглядел чужеродным даже не потому, что у людей сейчас есть проблемы посерьезнее. Мы отвыкли читать про такое. Понятно, что кто ищет, тот найдет. Но если прикинуть, за год актуальная социальная повестка сильно поменялась. Геополитика, экономические проблемы и перестройка системы образования захватили умы граждан. Какое там равноправие полов! Нынче даже и новостей про всякие меньшинства уже не прочитаешь. Только если из книг или сериалов вырезают сцены, запрещенные законодательством РФ, а кто-то тихонечко уязвляется с этого в соцсетях. У меня сложилось впечатление, что в одночасье с радаров как будто пропали не только ЛГБТ и т.д., но и феминистки с феминистами. Даже шутки «за 300» о всяком равноправии стали не в моде.

Кажется, пропаганда традиционных ценностей взяла верх. Я бы хотела сказать, что все произошло незаметно. Но это не совсем так. Обществу столь часто и много стали говорить о духовных скрепах, важности семьи, мужественности мужчин и женственности женщин, что, кажется, даже молодежь приняла новые вводные. И это после ситуации в 90-х и 00-х, где полных семей было ощутимо меньше, чем неполных. Во всяком случае, среди моих одноклассников и однокурсников были именно такие истории. Как правило, детей тащила мать, а отца либо не было, либо он был злой и пил. Признаюсь, я до сих пор удивляюсь своим ровесникам, которые рассказывают о своем счастливом детстве. Мне не кажется странным, что сейчас феминизм становится как «бог в душе» для верующих, которые отрицают церковных обряды. Понятие размывается, на серьезных щах о нем не говорят часто, да и само слово будто всем надоело. То, что в себя включает понятие – простыми словами это нормальное человеческое отношение друг другу – остается уже без специального термина на совести каждого человека.

Удивляет, смущает и даже возмущает меня не сегодняшняя традиционная реальность, она не так уж плоха, а последние лет 30 в истории России. Почему нельзя было сразу после распада СССР обозначить моральные ориентиры для общества? Партия потеряла вес, церковь не набрала – люди обалдели от свалившейся вседозволенности и пустились во все тяжкие. Когда же последние годы политика РФ стала диктовать хотя бы какие-то нравственные нормы населению, отдельные товарищи стали жаловаться на «закручивание гаек». Мол, у нас свобод нет гражданских, все теперь в России не как у цивилизованных людей во всем остальном мире. Вон, и старый добрый феминизм стали забывать. Да черт бы с ним, с этим феминизмом и равноправием полов. Будем считать, что инфополе очистилось от лишних слов, которые даже не все выучить успели. Но что придет когда-нибудь на смену модным сейчас «традициям»? Какими словами мы назовем свободу и здравый смысл через пять-десять лет?

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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