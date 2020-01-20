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Миссия невыполнима?

20.01.2020 17:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Пламенный привет. В эфире очередной выпуск дедуктивно-конспирологической программы «Диванная политика» и с вами я, ее автор и ведущий, журналист Юрий Моисеенко.

Начнем с главного: в центре общественного внимания по-прежнему остается послание президента Федеральному собранию, которое для многих россиян (и псковичи тут не исключение) стало настоящей сенсацией.

Право, есть от чего... Наконец-то отправлен в отставку автор легендарного мема «денег нет, но вы держитесь», анонсировано внесение поправок в Конституцию и в очередной раз обещано повысить благосостояние россиян. Выполнять эти гениальные предначертания поручено новому председателю правительства, жесткому управленцу г-ну Мишустину, который до назначения на новый пост немало преуспел на ниве сбора налогов. Предполагается, что с его приходом национальные проекты наконец-то получат должное ускорение.

Если верить исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, то 73% респондентов восприняли случившееся 15 января, как сигнал позитивный. Чему же здесь удивляться? Людям пообещали помощь в подготовке детей в школу, бесплатные горячие завтраки для начальных классов, материальный капитал при рождении первого и последующих детишек, безусловное обеспечение садами и яслями… Тех, кто достиг элегантного возраста тоже успокоили, заверив, что в Основном законе теперь будет прописана специальная строка о том, что прибавка к пенсии станет гарантированной. Повторюсь, что общество откликнулось на заботу партии и правительства с небывалым энтузиазмом. Рассказывают, что в одной из центральных областей заместитель губернатора, которая курирует социальные вопросы, уже выступила с инициативой составить список женщин фертильного возраста, куда включат всех, кто еще не обзавелся детьми. При этом чиновница грозно предупредила: специальная комиссия будет разбираться с каждой чуть ли не персонально. Достанется при этом и мужикам, если выяснится, что они игнорируют свои прямые супружеские обязанности. Короче, ни одна женщина цветущего возраста в 2020-м году не должна ускользнуть от семени ответственных мужчин! – стебаются по этому поводу фейсбукеры. Шутки шутками, но за этим «белым шумом», к сожалению, мало кто обращает внимание на тех, у кого начавшееся движение в верхах, вызвало недоверие, разочарование, раздражение и даже недовольство. Таковых в стране набралось около 20%, то есть каждый пятый, что, впрочем, законом не наказуемо. Признаемся честно, но эмоциональное состояние нашего диванного сообщества тоже близко к беспокойству. Увы, но господа телевизионные и прочие записные аналитики почему-то стараются не замечать очевидный факт, что в начале 20-х годов третьего тысячелетия основу современного российского социума составляет не самодостаточный и материально благополучный средний класс, а слои общества, которые,увы, так и не дождались 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест. Не хочу показаться занудой, но в 2012 году гарант публично озвучивал тезис о том, что именно средний класс, который на то время составлял от 20% до 30% населения России, должен стать социальным большинством, то есть достичь 60 и более процентов, и далее цитата:

- Средний класс должен расти и дальше… Пополняться за счет тех, кто тащит на себе страну - врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих — конец прямой речи.

Со всей очевидностью следует признать, что медведевское правительство с возложенной на него миссией не справилось. Видимо, поэтому, чтобы компенсировать неудачу, «верхи» раздачей материальных благ решили купировать симптомы болезни под названием «бедность», не трогая причины, ее вызывающие. Как бы нам снова здесь не наступить на старые грабли? – с тревогой задаются вопросом наши диванные аналитики.

От создателей прибавочной стоимости

Немало споров вызвало и та часть послания, в которой говорится о поправках к Основному закону. Подавляющее число политологов с аналитическим складом ума (тот же г-н Жириновский) выразили озабоченность, что, типа, в 2024 году прямых выборов президента не будет и эту ответственную функцию возьмет на себя Госсовет – орган пока совершенно неконституционный, но… где наша не пропадала. В отличие от пламенного оппозиционера, который говорит одно, но голосует всегда правильно, мы не будем загадывать так далеко за горизонт. В данном случае наше диванное сообщество обращает внимание лишь на одно, но довольно любопытное обстоятельство: в состав т.н. редакционной коллегии по рихтовке Основного закона было решено включить 75 человек и, в том числе, экспертов-правоведов, которым, понятно, пальца в рот не клади. Таковых в стране нашлось 11 человек, а остальными, насколько мы можем судить, оказались персонажи, далекие от проблем правоведения, но зато давно и прочно входящие в патриотический истеблишмент.

В их числе оказался, например, кинорежиссер Шахназаров, пианист Мацуев, по сообщениям СМИ, постоянно проживающая в княжестве Монако олимпийская чемпионка мадам Исинбаева, экс-фигуристка и депутат Ирина Роднина, писатель Прилепин, чья общественная репутация, скажем деликатно, весьма неоднозначна. Те, кто подогнал эту интеллектуальную когорту в редакционный совет, видимо, вспомнили советские времена, когда в подобного рода представительные органы включали все слои населения. В нашем случае начали с творческой интеллигенции, героев спорта прошлых лет, а где остальные?

Например, куда делись представители рабочего класса, крестьянства - те, кто, собственно, и создает заветную прибавочную стоимость? Где излучающие оптимизм лучшие сыны и дочери социума, который модель г-жа Водонаева назвала коротким, но емким словом «быдло», порекомендовав ему не плодить нищету?

В самом деле, если незащищенные слои населения – нынешняя опора режима, то давайте двинем в Конституционный совет ее самых ярких представителей. Например, мать-одиночку, у которой по странному стечению обстоятельств не так давно сгорел дом – злые языки уверяют, что его подожгли, аккурат, после того, как она пожаловалась в вышестоящие инстанции на местные власти, которые саботировали выделение ей положенной по закону квартиры. Или пострадавших от наводнения в Красноярском крае, которые до сих пор не могут получить ни жилье, ни компенсации, разоренное и двинувшееся за лучшей долей в города-миллионники крестьянство… Да мало ли на просторах необъятной России-матушки униженных и оскорбленных, которые имеют законное право (и должны!) вставить свое лыко в обновленную Конституцию? Кому как не им требовать утраченное социальное равенство, тем более, что у того же Мацуева, Шахназарова, Родниной или первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, полагаю, все социальные, жилищные и финансовые проблемы давно решены. Остались только творческие…

Ах, эти выборы!

Из других событий, которые взволновали местную политтусовку, можно назвать двухдневный визит в наш регион спикера Государственной Думы г-на Володина.

Если говорить о бытовой подоплеке событий, то сдается нам, что московский гость, приехав в провинцию накануне Крещения, имел в виду совместить приятное с полезным. С одной стороны поднять ярость масс чиновников, вдохновить их на дальнейшие подвиги ради Отечества, а с другой — посетить святые места, приобщиться, так сказать, к вечным ценностям. Подтверждает сказанное тот факт, что после трехчасового заседания депутатско-партийно-хозяйственного актива, высокий гость, возглавив правительственный авто-кортеж, прямиком направился в Псково-Печерский монастырь, где в воскресенье (19.01.2020) принял участие в утренней службе. Что же касаемо жизни светской и государственной, то встреча с местным партхозактивом по-прежнему активно обсуждается.

Например, г-н Володин раскритиковал многолетнюю практику Минфина перечислять денежные средства на ремонт дорог в конце года, когда согласно ГОСТам асфальт класть уже нельзя. Об эту проблему, надо сказать, и раньше было немало сломано копий, да всё без толку. Может, сейчас произойдут какие-то подвижки? Взволновали гостя и возможные внеочередные выборы в Госдуму. Судя по реакции на безобидный вопрос, заданный Антоном Минаковым - лидером фракции ЛДПР регионального парламента, г-н Володин относится к такому варианту развития событий весьма болезненно. Не дав однозначного ответа местному парламентарию, Вячеслав Викторович даже пригрозил пожаловаться (за несогласованный заранее с ним вопрос?) его партийному боссу. Заинтересовало г-на Володина и предложение о введении в Псковской области электронных виз с сопредельными странами по примеру Ленинградской. Ну, если не сразу, так хотя бы к 2022 году. Во всяком случае, было обещано, что этот вопрос еще будет обсуждаться с губернатором, председателем регионального парламента, а там, глядишь, дело и сдвинется с мертвой точки.

Тут же следует отметить, что избирательная проблематика для Псковской области в наступившем году станет весьма востребована, а стартанет региональный политический гандикап в приграничном Печорском районе, где уже 5 апреля состоится избрание его главы. Напомню, что после известного «дорожного инцидента» г-н Сопотов осенью прошлого года был вынужден подать в отставку, и теперь на его место претендуют уже трое. Первой обозначила свое участие в выборах партия власти, представив своих кандидатов в лице Кирилла Кононова - главы Лавровской волости Печорского района, а также директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика. Чья фамилия попадет в бюллетень? - решится в ходе предварительного голосования, которое пройдет 2 февраля. Однако, кто бы не победил в ходе праймериз, его противником готов стать заместитель председателя регионального отделения партии «Социальной защиты» Виктор Широбоков – конференция, на которой будет окончательно решаться этот вопрос, должна пройти уже на этой неделе, 22 января. Между тем, наши пикейные жилеты убеждены: в стороне не останутся и коммунисты, «яблочники», эсеры, что придаст первому в этом году электоральному испытания дополнительную интригу – ждем-с!

Бдительность – наше грозное оружие

На минувшей неделе в областном центре состоялись два значительных культурных события: презентация новой книги Валентины Румянцевой - хранительницы усадьбы Софьи Ковалевской в деревне Полибино (Великолукский район) и ее коллеги г-жи Степановой из плюсской вотчины известной писательницы Маргариты Ямщиковой.

На последнем, к слову, присутствовал митрополит Тихон, который наговорил кучу приятных слов автору и составителю сборника, вогнав Татьяну Николаевну в краску.

В своем красноречии превзошел себя известный критик Валентин Курбатов, но… оставим подробности этих по своему выдающихся событий коллеге Стрекаловскому, который тоже там присутствовал. Убежден, что он в свойственной манере сумеет поддать, что называется, культурного жара и многозначительности в своей свежей авторской программе. Мы же хотим заострить внимание наших слушателей на событии малокультурном – можно сказать бытовом, но для нашего шкурного времени знаковом. Не так давно группа зоозащитников при поддержке коллег-журналистов распатронила в пух и прах выставку экзотических кошек. Основанием для таких решительных действий стало физическое состояние животных, которые, в конце концов, изъяты у владельца. Были при этом предъявлены какие-то заключения от ветеринара, постановление суда об изъятии хоть и безгласной, но чужой собственности – неизвестно. Тем не менее, шума было много. При этом хотелось бы упредить на будущее: любое даже очень доброе дело должно быть освящено сенью и буквой закона. Мало ли что кому покажется, поэтому в столь суровое время бдительность – наше грозное оружие.

На этом мы завершаем программу. Ну а если что-то вам не понравилось в наших рассуждениях, то аптека, как вы помните, всегда рядом. На этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Всем благ и всем пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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