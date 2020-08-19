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Беги, усатый, беги, или Беларусь-2020

Начну с воспоминания… Лет …дцать назад редактор «Псковской правды» предложил принять участие в пресс-туре по Белоруссии, который проходил в канун очередного переизбрания Лукашенко на президентский пост. Отчего нет, коль пошла такая пьянка? И в самом деле принимали так, что у некоторых коллег чуть ли не из ушей лилось, не говоря уже про то, что батькины драники, коими нас потчевали с утра до вечера, снились потом еще очень долго. Кульминацией поездки, во время которой нам постарались показать всё, чего достигла белорусская экономика за годы независимости, стала пресс-конференция с президентом. Продолжалась она более четырех часов, при этом каждый из ее участников с российской стороны мог при желании задать не один, а несколько вопросов. Ваш диванный эксперт тоже воспользовался такой возможностью и, в частности, полюбопытствовал: почему в республике до сих пор нет партии «Единая Белоруссия», как это сделано в России? На что «отец нации» ответил в таком духе, что у нас страна бедная, денег на всё не хватает, поэтому мы как-нибудь без излишеств перебьемся.

Увы, но Александр Григорьевич оказался прав: судя по зверствам, которые творит в последние дни республиканское гестапо (именно так окрестили жители Минска собственных силовиков – «лупим так, что дубинки ломаются!») Лукашенко поступил в высшей степени прагматично, вскормив таких защитников режима, что никакой партии не нужно, чтобы поддерживать устои авторитарного государства с неэффективной экономикой, способной существовать за счет внешних дотаций – только от России в кубышку сябров до недавнего времени поступало до $9 млрд ежегодно. Впрочем, поняв, что власть переборщила с укреплением в умах «политически незрелой» оппозиции скулодробительных постулатов тамошней «демократии», камарилья и вся ее «королевская рать» включила, образно выражаясь, дурака. Дескать, лежачих бить не будем, ну а если кто попал под крутой замес (Фейсбук сейчас переполнен фотками изувеченных, черных от синяков тел) извиняйте: ошибочка вышла. При этом в качестве оправдания в ход пошли прозрачные намеки на вмешательство во внутренние дела республики сопредельных государств - в первую очередь имелась в виду Польша. Было приведено еще немало других веских (с точки зрения Лукашенко) аргументов, но с одним из них согласиться все-таки нельзя: лезть со своими, пусть даже благими намерениями, когда двое дерутся.

Как бы это ни было прискорбно, но следует признать со всей очевидностью, что каждый человек, группа людей, народность, нация, в конце концов - страна имеют право на ошибку. Но если общество ее совершает, это будет ЕГО ошибка, а не тех, кто имеет дерзость брать на себя ответственность за чужие грехи.

Правда, в данной ситуации наш диванный ареопаг все-таки отделяет мух от котлет. Лукашенко и его приближенные подхалимы в настоящее время усиленно педалируют тему «перегибов на местах», намеренно опуская главное, а именно то, что уличная оппозиция, в первую (!) очередь, требует пересмотра итогов выборов, которые, по ее глубокому убеждению, были грубо сфальсифицированы. Плюс к этому люди тупо устали от своего колхозного барина, его жлобства и самодурства, чудовищной коррупции (а вы думаете, кто делит доходы от продажи выращенных в минском море тигровых креветок) и повседневного наглого безапелляционного вранья. Ну и, конечно, - справедливого суда над садистами в погонах. Согласитесь, отсутствие какой бы то ни было исторической перспективы – нынче тоже не житье. Ощущать, что ты сам, твои дети с внуками будут прозябать под лакированным сапогом клана Лукашенко и прихлебателей, кормящихся с его руки, – удовольствие ниже среднего. Повторюсь, может быть, участники уличных протестов что-то и делают неправильно, но это ИХ право, а на ошибках, повторяю, учатся. В том числе и народы. Россия – яркое тому подтверждение. С какой наивной верой в светлое капиталистическое будущее выходили на улицы столицы москвичи, требуя отмены 6-й статьи Конституции, где говорилось о тотальной гегемонии компартии, других признаков паранормального государства-изгоя. Увы, но это не произошло. С такой же верой выходят на улицы протестовать сегодня минчане, жители Бреста, Гомеля, других городов, отказываясь принимать надоевший им за четверть века замшелый государственный уклад, навязываемый сверху бывшим колхозным парторгом, превратившимся в европейскую копию ограниченного латиноамериканского диктатора. И что там они сейчас имеют? С одной стороны: тысячи и тысячи оппозиционно настроенных к властям граждан, а с другой - высокомотивированные силовики, которым узурпатор на днях раздал медали за «безупречную службу». Интересно, с каким лицом будут носить эти цацки те, кто ломают кости несогласным в следственном изоляторе Минска, других городов республики? Впрочем, если протестующие победят, и ценой невероятных усилий никем не признанный, кроме России, Турции и еще нескольких стран, ненавистный «бацька» будет изгнан из страны, республике и ее новому кабинету следует избежать ошибок, которые мы натворили у себя.

Снести Лукашенко, устроить суд над теми, кто сейчас глумиться над людьми, – полдела, потому что демократию, как честное соревнование идей и взглядов, веру в созидательную силу рынка, свободу слова и мнений и т. п., следует защищать.

Единственный доступный для этого способ – общественный, политический контроль со стороны уже новой оппозиции. Плюс – обязательная ротация власти и работающие социальные лифты. Недаром ведь Черни говорил: в движении – постоянство, и (от себя добавим) от стабильности – застой. Это значит не только избрание нового президента, но и формирование социально ориентированных законодательных органов – в первую очередь Верховного совета республики, где парламентарии не будут послушно принимать законы выгодные той или иной олигархической группе, что, в свою очередь, позволит сохранить тот же минский тракторный, другие крупные предприятия от разбазаривания и «прилипания» к чужим липким ручонкам, как это произошло у нас в пору грабительских залоговых аукционов.

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Но есть и главный момент, который вызывает позитивные эмоции: граждане Белоруссии продемонстрировали всему постсоветскому пространству свою гражданскую зрелость и волю, о которую сегодня ломают зубы вольготно чувствовавшие себя до недавнего времени политические структуры. Что в общем-то закономерно, и все по Ключевскому: история ничему не учит, но жестоко наказывает тех, что не хочет у нее учиться. Поэтому, пока система рушится, надо уже сейчас искать новые пути, не цепляясь за старое. Вопрос стоит так: что ждет братскую республику, когда батьку свалят? От его решения будет зависеть новый сценарий ее дальнейшего развития. В противном случае, наши соседи рискуют наступить на уже знакомые нам неолиберальные грабли. Впрочем, до этого еще следует дожить, а пока… беги, усатый, беги.

Юрий Моисеенко