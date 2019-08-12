Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Думай, про кого снимать кино!

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Дамы и господа, у нас тут опять оскорбленные чувства. Верующих просим не беспокоиться, на сей раз пострадали сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что актер театра «Современник» Дмитрий Смолев в видеоролике исполнил роль сотрудника полиции. Да так убедительно исполнил, что чувства сотрудников оказались задеты до глубины души. Недолго думая, актера задержали прямо на репетиции и отправили «подумать о собственном поведении» на 8 суток…