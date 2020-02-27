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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Журналиста писать отучить

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Накануне прошла пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведеринкова для региональных СМИ, которая в очередной раз подняла вопрос диалога власти и общества. Не секрет, в то время, как успешные руководители своим примером показывают, что через масс-медиа можно отлично выстраивать коммуникацию с населением, есть у нас чиновники, которые опасаются СМИ, видят в них врага. И готовы пойти на любые меры, лишь бы избавить себя от общения с неудобными журналистами…