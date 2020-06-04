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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Шо, опять??

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Псковские СМИ сообщают: вновь в регион возвращается программа «Чистая вода». В очередной раз эта программа призвана разобраться со всеми бедами псковского водопровода. Старожилы отлично помнят, как «Чистую воду» пытался реализовать еще мэр Пскова Михаил Хоронен. Без малого 20 лет назад. Потом не раз еще чиновники призывали народ «немножко потерпеть» - вот реализуем проект, тогда и заживем. С чистой водой. Но нет. Все время что-то мешало. Санкции, мировой финансовый кризис, иногда просто руки росли, откуда не должны.

Прошли годы, сменились поколения градоначальников, Илон Маск запустил корабль в космос, Россия встала с колен и, кажется, снова на них припадает. «Меняется все в наш век перемен». И только лишь «Чистая вода» остается нашей вечной ценностью и недостижимой мечтой…