В дилерском центре «Псков-Лада» открыта вакансия «Ассистент отдела продаж».

На автодороге Петербург-Псков вводится ограничение движения в связи с ремонтом моста через Плюссу

Дорожники в субботу приступают к ремонту двух мостов на федеральной трассе Р-23 в Псковской области

Участок трассы А-120 в Гатчинском районе Ленобласти перекроют до конца 2019 года