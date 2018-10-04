В дилерском центре «Псков-Лада» открыта вакансия «Ассистент отдела продаж».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дилерском центре, соискателям на должность предлагают:
- работу в крупнейшей дилерской сети страны;
- современный офис;
- дружный профессиональный коллектив;
- корпоративное обучение;
- график работы 3/3 с 9.00 до 21.00;
- оформление по ТК РФ;
- заработная плата в размере 20 000 рублей.
Требования:
- законченное высшее образование;
- грамотная письменная и устная речь;
- развитые коммуникативные навыки;
- исполнительность;
- обучаемость;
- организованность
- ответственность.
Резюме можно направлять по адресу: Olesya.Semenova@lada-pskov.ru
Справки по телефону: (8112) 70-10-70.