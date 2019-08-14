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Псковичам предлагают программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» от 3%

Очередное пополнение в семье дает осознание необходимости повышения уровня своего комфорта и безопасности родных? Автомобили ŠKODA отвечают обоим этим критериям, дополнительно предоставляя вам отличный дизайн и широкий спектр технических возможностей встроенных систем и ассистентов за разумные деньги.

Стать обладателем нового Škoda Rapid стало еще проще по программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - 10% от первоначального взноса банк берет на себя. А покупатель может с пользой распорядиться преимуществом. Например, включив страховку или дополнительные опции в сумму кредита.

Субсидия 10%* от стоимости по программе «Первый автомобиль» доступна, если:

- в собственности не было автомобилей;

- есть водительское удостоверение;

- в 2018-2019 годах не получали и не планируете получать других автокредитов.

Субсидия 10%* от стоимости по программе «Семейный автомобиль» доступна, если:

- есть двое или более несовершенных детей;

- есть водительское удостоверение;

- в 2018-2019 годах не получали и не планируете получать других автокредитов.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового Škoda Rapid по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 6,0%. Включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2018-2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.08.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.