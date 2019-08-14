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«Псков-Лада» дарит бензин всем иногородним покупателям

До конца сентября в дилерском центре «Псков-Лада» в городе Пскове действует уникальное предложение: бензин в дорогу при покупке LADA*.

Весь сентябрь в автосалоне действуют индивидуальные выгоды при покупке нового автомобиля LADA, выбрать который можно из большого количества комплектаций и цветов в автосалоне. Кроме того, в дилерском центре «Псков-Лада» действует программа Trade-In, в рамках которой автосалон выкупает старые автомобили в зачет покупки нового, с дополнительным преимуществом для клиента.

Узнать подробности акции и получить свое уникальное предложение можно позвонив по номеру (8112) 70-10-70.

Автосалон работает с 09.00 до 21.00 без выходных.

Официальный дилер «Псков-Лада»

Псков, ул. Леона Поземского, 112

pskov.lada.ru

т. (8112) 70-10-70

*50 литров бензина в подарок при регистрации покупателя с удаленностью более 50 км от административной границы Пскова