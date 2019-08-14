АвтоМир / Автомобили

Псков-Лада предлагает псковичам воспользоваться программой трейд-ин и купить новый автомобиль со скидкой

«Псков-Лада» предлагает жителям региона воспользоваться программой трейд-ин и купить новый автомобиль со скидкой.

Программа трейд-ин - это лучший способ избавиться от своего старого автомобиля и остаться в плюсе.

Преимущества программы трейд-ин:

Вы экономите свое время и силы.

Получаете дополнительную скидку на новый автомобиль

Индивидуальный подход - от оценки и до получения автомобиля вы общаетесь с персональным менеджером.

Вам больше нет необходимости искать покупателя самому, и ждать, когда будет продан ваш старый автомобиль, - вы сразу получите новый.

Оценка старого автомобиля совершенно бесплатна и осуществляется за 30 минут в день обращения.

«Псков-Лада» работает с 09.00 до 21.00 без перерывов и выходных.

Узнать подробности акций можно по телефону: (8112) 70-10-70.

Официальный дилер «Псков-Лада»

Псков, ул. Леона Поземского, 112

pskov.lada.ru

т. (8112) 70-10-70