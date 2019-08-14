«Псков-Лада» приготовила для псковичей суперпредложение октября.
Псковичи могут стать уникальными обладателями LADA Vesta SW Cross с выгодой до 40 000 рублей* только в дилерском центре «Псков-Лада» на улице Леона Поземского, 112
«Псков-Лада» предлагает:
*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании программ семейный автомобиль и трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.
Псков-Лада – официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112
Тел. 70-10-70
http://pskov.lada.ru