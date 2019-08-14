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«Псков-Лада» приготовила для псковичей суперпредложение октября

«Псков-Лада» приготовила для псковичей суперпредложение октября.

Псковичи могут стать уникальными обладателями LADA Vesta SW Cross с выгодой до 40 000 рублей* только в дилерском центре «Псков-Лада» на улице Леона Поземского, 112



«Псков-Лада» предлагает:

прием старого автомобиля в зачет покупки нового по программе trade-in;

моментальную оценку автомобиля за 30 минут в день обращения;

выгодные условия кредитования по программе LADA Finance;

множество подарков на выбор от отдела продаж



Этот октябрь станет особенным, если вы решитесь на покупку автомобиля LADA до конца месяца.



Узнать подробности акции, а также забронировать свой автомобиль можно по телефону (8112) 70-10-70.



Предложение ограничено.

*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании программ семейный автомобиль и трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru