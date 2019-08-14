Бескомпромиссный декабрь в дилерском центре «Псков-Лада»

Дилерский центр «Псков-Лада» приглашает псковичей и гостей города совершить покупку нового автомобиля LADA до конца декабря на максимально выгодных условиях.
В автоцентре действуют специальные условия автокредитования от банков-партнеров:
Кроме того, в дилерском центре действует программа «Трейд-Ин», в рамках которой можно сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового.
«Псков-Лада»
город Псков, улица Леона Поземского, 112
тел (8112) 70-10-70
Подробные условия автокредитования уточняйте у продавцов-консультантов по телефону (8112) 70-10-70.
* Программа «Платежи в подарОК!» — это добровольная платная услуга Банка для держателей карт «Халва» по возмещению заемщику каждого 12-го платежа по кредиту, оплачиваемого в течение срока действия договора потребительского кредита, заключенного между Банком и заемщиком.
Программа доступна для подключения только при оформлении заемщиком договора потребительского кредита на покупку автотранспортного средства на срок не менее 36 месяцев по программам кредитования, условиями которых предусмотрена возможность подключения программы. Подключение производится не позднее даты заключения договора потребительского кредита.
Программой предусмотрено:
Банк возмещает каждый 12 (двенадцатый) платеж по кредиту, оплачиваемый заемщиком в течение срока действия договора потребительского кредита, если:
При соблюдении вышеуказанных условий каждый 12-й платеж по кредиту, оплачиваемый заемщиком в течение срока действия договора потребительского кредита, Банк возмещает в виде баллов кэшбэка на карту «Халва»
**Условия кредитования, указанные в рекламе LADA Vesta AT в кредит с ежедневным платежом 440 руб.
LADA Vesta AT 2019 года выпуска стоимостью 767 900 руб. при оформлении кредита по тарифам Банка на условиях: