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АвтоМир / Автомобили

Бескомпромиссный декабрь в дилерском центре «Псков-Лада»

17.12.2019 12:46|ПсковКомментариев: 0

Дилерский центр «Псков-Лада» приглашает псковичей и гостей города совершить покупку нового автомобиля LADA до конца декабря на максимально выгодных условиях.

В автоцентре действуют специальные условия автокредитования от банков-партнеров:

  • предложение от ПАО «Совкомбанк» «Платежи в подарОК», в рамках которого, заемщику возмещается каждый 12-й платеж по автокредиту. Суммарная выгода на автомобиль по данному предложению достигает 10% от стоимости*.
  • ООО «Русфинансбанк» предлагает псковичам приобрети автомобиль LADA Vesta с автоматической трансмиссией по специальному тарифу за 440 рублей в день**.

Кроме того, в дилерском центре действует программа «Трейд-Ин», в рамках которой можно сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового.

Успейте воспользоваться данными предложениями до конца декабря.

«Псков-Лада»

город Псков, улица Леона Поземского, 112

тел (8112) 70-10-70

pskov.lada.ru

Подробные условия автокредитования уточняйте у продавцов-консультантов по телефону (8112) 70-10-70.

* Программа «Платежи в подарОК!» — это добровольная платная услуга Банка для держателей карт «Халва» по возмещению заемщику каждого 12-го платежа по кредиту, оплачиваемого в течение срока действия договора потребительского кредита, заключенного между Банком и заемщиком.

Программа доступна для подключения только при оформлении заемщиком договора потребительского кредита на покупку автотранспортного средства на срок не менее 36 месяцев по программам кредитования, условиями которых предусмотрена возможность подключения программы. Подключение производится не позднее даты заключения договора потребительского кредита.

Программой предусмотрено:

  • обеспечение непрерывного действия договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели) в любой страховой компании;
  • участие заемщика в программе добровольной финансовой и страховой защиты, реализуемой Банком и страховой компанией-партнером Банка (за исключением участия в Программе № 4, реализуемой Банком совместно с АО «АльфаСтрахование»/ООО СК «Согласие-Вита»/САО «ВСК»);
  • оплата комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка.

Банк возмещает каждый 12 (двенадцатый) платеж по кредиту, оплачиваемый заемщиком в течение срока действия договора потребительского кредита, если:

  • за весь период пользования кредитом отсутствовала просроченная задолженность;
  • заемщик в каждом отчетном периоде по карте «Халва» совершал от 5 покупок на общую сумму от 10000 рублей за счет собственных и/или заемных средств.

При соблюдении вышеуказанных условий каждый 12-й платеж по кредиту, оплачиваемый заемщиком в течение срока действия договора потребительского кредита, Банк возмещает в виде баллов кэшбэка на карту «Халва»

**Условия кредитования, указанные в рекламе LADA Vesta AT в кредит с ежедневным платежом 440 руб.

LADA Vesta AT 2019 года выпуска стоимостью 767 900 руб. при оформлении кредита по тарифам Банка на условиях:

  • Тариф «Промо ВАЗ ПВ от 20% до 30% БИ»: первоначальный взнос 191 975 руб. (25,0% от стоимости автомобиля), сумма кредита 575 925 руб., ставка 13,3% годовых, срок кредита 60 месяцев, ежемесячный платеж 13 200 руб.
  • Тариф «Промо ВАЗ ПВ от 30% до 50% БИ»: первоначальный взнос 376 300руб. (49,0% от стоимости автомобиля), сумма кредита 391 600 руб., ставка 13,0% годовых, срок кредита 36 месяцев, ежемесячный платеж 13 200руб.
  • Ежедневный платеж получен путем деления ежемесячного платежа на 30 дней. Обязательно оформление полиса КАСКО. Срок действия предложения с 01.11.2019 по 31.12.2019.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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