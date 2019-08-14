Новогодний праздник прошел в «Автосалоне 1» - официальном дилере Hyundai в Пскове

22 декабря «Автосалон 1» - официальный дилер Hyundai в Пскове распахнул свои двери для поздравления своих клиентов с наступающими праздниками. В волшебную атмосферу погрузились около 100 человек - клиенты со своими семьями и просто прохожие.
Маленьких гостей ожидало увлекательное путешествие с массой активностей в сказочную страну вместе с Эльзой, Снегурочкой и Дедом Морозом.
Тех, кто подготовил новогодние костюмы, под елкой «Автосалона 1» ждали подарки.
Также ребята создали свои собственные шедевры под руководством лучших декораторов и аниматоров города.
Взрослых гостей под елкой «Автосалона 1» ждали специальные предложения на весь модельный ряд Hyundai, услуги сервиса.
Каждый гость, проявивший активность на мероприятии, ушел с подарком от «Автосалона 1». Все желающие имели возможность получить профессиональную консультацию, пройти тест-драйв на новой Hyundai Sonata, которая уже представлена в дилерском центре в Пскове, а также на автомобилях Santa Fe, Tucson, Creta, Solaris, Elantra.
Были и счастливчики, которые воспользовались специальными предложениями и сделали себе подарок на Новый год в виде нового автомобиля.
Участники праздника могут увидеть и скачать свои фотографии в альбоме группы «Автосалона 1» ВКонтакте>>>
Информацию о следующем мероприятии «Автосалона 1» можно получить на сайте www.hyundai-autosalon1.ru, а также в инстаграм @hyundai_pskov и группе ВКонтакте.
31 декабря с 9.00 до 16.00,
1-3 января - выходной день,
4-8 января с 9.00 до 18.00.