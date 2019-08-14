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Новогодний праздник прошел в «Автосалоне 1» - официальном дилере Hyundai в Пскове

22 декабря «Автосалон 1» - официальный дилер Hyundai в Пскове распахнул свои двери для поздравления своих клиентов с наступающими праздниками. В волшебную атмосферу погрузились около 100 человек - клиенты со своими семьями и просто прохожие.

Уже на входе в автосалон гостей заставлял улыбаться витающий в воздухе запах праздника - запах глинтвейна, специй, мандаринов, имбирного печенья.

Маленьких гостей ожидало увлекательное путешествие с массой активностей в сказочную страну вместе с Эльзой, Снегурочкой и Дедом Морозом.

Тех, кто подготовил новогодние костюмы, под елкой «Автосалона 1» ждали подарки.

Также ребята создали свои собственные шедевры под руководством лучших декораторов и аниматоров города.

Взрослых гостей под елкой «Автосалона 1» ждали специальные предложения на весь модельный ряд Hyundai, услуги сервиса. Каждый гость, проявивший активность на мероприятии, ушел с подарком от «Автосалона 1». Все желающие имели возможность получить профессиональную консультацию, пройти тест-драйв на новой Hyundai Sonata, которая уже представлена в дилерском центре в Пскове, а также на автомобилях Santa Fe, Tucson, Creta, Solaris, Elantra.

Были и счастливчики, которые воспользовались специальными предложениями и сделали себе подарок на Новый год в виде нового автомобиля.

Участники праздника могут увидеть и скачать свои фотографии в альбоме группы «Автосалона 1» ВКонтакте>>>

Информацию о следующем мероприятии «Автосалона 1» можно получить на сайте www.hyundai-autosalon1.ru, а также в инстаграм @hyundai_pskov и группе ВКонтакте.

Коллектив «Автосалона 1» поздравляет всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом и Рождеством: «Пусть наступающие праздники будут веселыми и яркими - как и мечталось! Желаем положительных эмоций, которые останутся с вами и будут согревать и освещать весь ваш следующий год. А мы поможем приумножить и усилить их - чтобы каждая поездка на автомобилях Hyundai приносила удовольствие, а жизнь была наполнена радостью каждый день».

В праздничные дни «Автосалон 1» будет работать:

31 декабря с 9.00 до 16.00,

1-3 января - выходной день,

4-8 января с 9.00 до 18.00.