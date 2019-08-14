АвтоМир / Автомобили

Прагматика ICЕ: качественный сервис - честная цена

День сервиса «Прагматика ICE» прошел в минувшую пятницу, 20 марта, в автоцентре «Прагматика» на Рижском, 82.

Мероприятие было посвящено знакомству автовладельцев с сервисным центром и его программой лояльности.

Более 20 автовладельцев смогли пройти бесплатную диагностику автомобиля и получить гарантированный приз в беспроигрышной лотерее от автоцентра в этот день.

«Автоцентр "Прагматика" известен многим псковичам и гостям города, прежде всего, как Центр автомобилей с пробегом. Но нам бы хотелось подчеркнуть, что автоцентр успешно развивается в трех направлениях – это сервисный центр "Прагматика ICE", малярно-кузовной центр и центр продажи автомобилей с пробегом. В связи с этим мы решили провести день сервиса "Прагматика ICE", чтобы познакомить потенциальных клиентов с нашими услугами и возможностями», - отметил исполнительный директор Виталий Кудрявцев.

Программа лояльности сервисного центра «Прагматика ICE» предоставляет клиентам следующие привилегии:

Гарантия обратного выкупа Вашего автомобиля с выгодой +5% от оценочной стоимости.

Тонировка без лобового стекла и передних боковых стекол (задняя полусфера) по фиксированной цене - 2500 рублей.

Приведи друга, получи бензин* или антидождь в подарок. Другу дарим брелок и ароматизатор салона при первом посещении.

Услуги эвакуатора - 500 рублей в пределах города Пскова, 20 руб/км по области.

Сезонное хранение шин - 200 рублей до следующего сезона.

Стоянка автомобиля по специальной цене - 1000 рублей в месяц.

Приоритетное обслуживание при заезде в малярно-кузовной центр.

«С начала этого года концепция сервисного центра несколько поменялась. В связи с огромным разнообразием автосервисов и высокой конкуренцией на этом рынке, автовладельцам становится все труднее сделать выбор в пользу того или иного автосервиса. Многие автосервисы идут по пути предложения больших скидок на работы и услуги. Мы, в свою очередь, решили идти другим путем – мы даем честную цену на товары и услуги без скрытых условий. Почему мы называем это предложением именно «честная цена»? Зачастую владельцы автосервисов, обещая огромную выгоду в одной услуге, делают большую «накрутку» в другой, таким образом обманывая клиента и делая мнимую скидку. В нашем автоцентре мы сразу оговариваем четкую цену на услугу, без скидок и без обмана», - подчеркнул Виталий Кудрявцев.

Сервисный центр «Прагматика ICE» расположен по адресу Псков, Рижский проспект, 82.

Режим работы – Пн.-Пт. с 09 до 18 часов.

Подробную информацию по программе лояльности можно уточнить по телефону: (8112) 70-02-70