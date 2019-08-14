Прагматика ICЕ: качественный сервис - честная цена

День сервиса «Прагматика ICE» прошел в минувшую пятницу, 20 марта, в автоцентре «Прагматика» на Рижском, 82.
Мероприятие было посвящено знакомству автовладельцев с сервисным центром и его программой лояльности.
Более 20 автовладельцев смогли пройти бесплатную диагностику автомобиля и получить гарантированный приз в беспроигрышной лотерее от автоцентра в этот день.
Программа лояльности сервисного центра «Прагматика ICE» предоставляет клиентам следующие привилегии:
Гарантия обратного выкупа Вашего автомобиля с выгодой +5% от оценочной стоимости.
Тонировка без лобового стекла и передних боковых стекол (задняя полусфера) по фиксированной цене - 2500 рублей.
Приведи друга, получи бензин* или антидождь в подарок. Другу дарим брелок и ароматизатор салона при первом посещении.
Услуги эвакуатора - 500 рублей в пределах города Пскова, 20 руб/км по области.
Сезонное хранение шин - 200 рублей до следующего сезона.
Стоянка автомобиля по специальной цене - 1000 рублей в месяц.
Приоритетное обслуживание при заезде в малярно-кузовной центр.
Сервисный центр «Прагматика ICE» расположен по адресу Псков, Рижский проспект, 82.
Режим работы – Пн.-Пт. с 09 до 18 часов.
Подробную информацию по программе лояльности можно уточнить по телефону: (8112) 70-02-70