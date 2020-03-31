Как получить государственную поддержку на покупку нового автомобиля LADA

С 1 июня меры государственной поддержки на покупку новых автомобилей стали еще доступнее.
В перечень получателей мер поддержки вошли:
Указанные категории граждан могут получить:
Расширенными условиями программы государственной поддержки можно воспользоваться при условиях: наличия действующих водительских прав; отсутствия других автокредитов в течение 2019 и 2020 года, а также обязательство не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.
Все подробности участия в государственных программах можно узнать у официального дилера «Псков-Лада».
Псков, ул. Леона Поземского, 112
Тел. (8112) 70-10-70.