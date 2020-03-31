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Как получить государственную поддержку на покупку нового автомобиля LADA

С 1 июня меры государственной поддержки на покупку новых автомобилей стали еще доступнее.

В перечень получателей мер поддержки вошли:

Лица, покупающие автомобиль впервые, не имеющие в собственности транспортных средств;

Семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком, в том числе находящимся под опекой или попечительством;

Медицинские работники, занятые в организациях государственной системы здравоохранения;

Лица, продающие автотранспортные средства возрастом свыше 6 лет.

Указанные категории граждан могут получить:

Льготный автокредит без первоначального взноса;

Скидку 10% от стоимости автомобиля;

Специальные условия покупки;

Специальные бонусы за трейд-ин.

Расширенными условиями программы государственной поддержки можно воспользоваться при условиях: наличия действующих водительских прав; отсутствия других автокредитов в течение 2019 и 2020 года, а также обязательство не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Все подробности участия в государственных программах можно узнать у официального дилера «Псков-Лада».



Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. (8112) 70-10-70.