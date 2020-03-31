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Провести тест-драйв автомобиля ŠKODA всей семьей приглашают псковичей

Планируете тест-драйв автомобиля ŠKODA? Приезжайте в автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» всей семьей.

В дилерском центре «АВТОТИМ ПСКОВ» вы можете протестировать любую модель марки вместе с детьми: просто сообщите о своем желании заранее, и вам предоставят подходящее автокресло.

Совместный тест-драйв – это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль. ŠKODA – семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки ŠKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Чтобы получить наиболее полное представление о преимуществах автомобилей ŠKODA, записывайтесь на тест-драйв в дилерском центре «АВТОТИМ ПСКОВ».

Записаться вы можете в автоцентре или по телефону: 44-11-11

Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» ждет вас ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 111.