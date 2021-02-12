АвтоМир / Автомобили

Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей

«Прагматика Псков», официальный дилер Chevrolet массового сегмента в Пскове, предлагает псковичам приобрести автомобили «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей*. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дилерском центре, только в феврале можно купить «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей.

Предлагаемые условия:

выгодный трейд-ин;

покупка в кредит;

автомобили в наличии и с ПТС! Гарантия до 3 лет или 100 000 км пробега!

Звоните прямо сейчас и забронируйте свой автомобиль по телефону +7-8112-70-02-70.

Прагматика Псков, Рижский проспект, 82.

*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит в сочетании с программой трейд-ин. Кредит предоставляется банками-партнерами программы: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».