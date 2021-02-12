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«Прагматика Псков» приглашает на тест-драйв на автомобилях «Шевроле»

«Прагматика Псков», официальный дилер «Шевроле» массового сегмента в Пскове, предлагает псковичам пройти тест-драйв на автомобилях «Нексия» и «Кобальт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне.

«Нексия» – один из самых стильных и доступных автомобилей в компакт-классе, сочетающий в себе привлекательный облик, и просторный комфортный салон. Он легкий в управлении с высокотехнологичной системой безопасности. Качественные материалы внутренней отделки продуманы до мелочей. Вместительное багажное отделение позволяет взять с собой в поездку все необходимое. В «Нексии» предусмотрена современная система активной и пассивной безопасности, включающая в себя две подушки безопасности для водителя и пассажира, антиблокировочную систему, крепление для детских кресел ISOFIX. В конструкции кузова заложены элементы запрограммированной деформации.

Оптимальное сочетание практичности, всех необходимых функций и характеристик делают «Шевроле Кобальт» идеальным автомобилем для семьи, незаменимым спутником и надежным помощником в любой поездке, на любые расстояния. Первое, что оценят водитель и пассажиры, — это простор. Салон в фирменной концепции «Шевроле Кобальт» — «двойной кокпит» создает комфорт как водителю, так и каждому из пассажиров. Создавая «Шевроле Кобальт», инженеры обратили особое внимание на организацию водительского места: основные органы управления всегда под рукой, а в интерьере предусмотрено большое количество удобных ниш и полок для полезных мелочей.

Звоните прямо сейчас и запишитесь на тест-драйв по телефону +7-8112-70-02-70.

«Прагматика», Псков Рижский проспект, 82.