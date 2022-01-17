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Приобрести автомобиль Geely по специальной цене предлагают псковичам

Восемь автомобилей Geely, которые находятся в наличии, могут приобрести псковичи по специальной цене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «РРТ».

Фото: ООО «РРТ»

Купить транспортное средство можно в автосалоне «РРТ». При покупке любого автомобиля Geely до 30 апреля компания предлагает в подарок сигнализацию.

Автосалон находится по адресу: Псков, Рижский проспект, 100 В. Все подробности можно узнать на сайте. Чтобы быть в курсе всех новостей, необходимо вступить в группу в социальной сети «ВКонтакте».