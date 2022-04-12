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Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закроют на ремонт 19 апреля

Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закроют для движения автотранспорта 19 апреля в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация будет производить работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Движение планируется ограничить на два дня. Однако подрядчик намерен завершить запланированный объем работ в течение суток.

Ранее сообщалось, что на данном перекрестке ограничили проезжую часть.

В администрации напомнили, что управление городского хозяйства заключило контракт на устранение аварийной ямочности на дорогах на сумму более 8 млн рублей. На средства из городского и областного бюджетов подрядчик ООО «ДорСтройСервис» проводит восстановление дорожного покрытия методом нарезания карт. Дорожники срезают старое покрытие и укладывают новый асфальт.

Ранее таким способом были отремонтированы участки улицы Никольской, Восточного проезда, улицы Киселева (по направлению к спортивному комплексу «Электрон»).

Полноценный ямочный ремонт также планируется сделать на улице Гражданской (от дома № 27 до площади Героев-Десантников), улице Красноармейской (от Максима Горького до Петровской) и у школы №23 на улице Розы Люксембург. Срок выполнения работ - до 1 июля.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства при проведении работ и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», - добавили в администрации.