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14-летний подросток угнал «Оку» в Великих Луках

В Великих Луках угнали «Оку». Кража автомобиля произошла с 16 по 18 октября во дворе дома по набережной Лейтенанта Шмидта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, неизвестный украл автомобиль «Ока», принадлежащий местному жителю 1997 года рождения. Ущерб оставил 30 000 рублей.



По горячим следам сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель 2004 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.

