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Великолучанин погиб за рулем угнанного автомобиля

Житель Великих Лук 1996 года рождения погиб в дорожно-транспортном происшествии за рулем угнанного автомобиля ВАЗ-2104. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек угнал транспортное средство на улице Бассейной в Великих Луках в ночь на 30 сентября. Полицейские выяснили, что машина была не закрыта, а владелец снял с нее аккумулятор для подзарядки. Тем не менее великолучанин раздобыл аккумулятор, установил его на чужой автомобиль и поехал в сторону поселка Кунья.

Далее на территории Великолукского района, у деревни Михальки, угонщик выехал на полосу встречного движения, где ВАЗ-2104 столкнулся с большегрузной фурой. В результате ДТП ранее судимый за угон молодой человек погиб.