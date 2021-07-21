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Пять человек пострадали в ДТП у здания МЧС в Пскове. ФОТО

Пять человек пострадали в ДТП у здания МЧС в Пскове 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, ДТП произошло 20 июля около 13.29 у дома №90 в на улице Инженерной, рядом находится здание ГУ МЧС России по Псковской области (улица Инженерная, 92).

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Водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен», мужчина 1966 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит», которым управлял мужчина 1983 года рождения. «Форд» двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо. В результате произошло столкновение, оба автомобиля перевернулись.

В ДТП пострадали водитель «Фольксвагена», водитель «Форда» (его не госпитализировали), а также пассажиры «Форда» - три человека 2001, 1978 и 1985 годов рождения.

Водитель был трезв, добавили в ведомстве.