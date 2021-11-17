Жительница Бежаниц угнала внедорожник и попала в ДТП

Жительница поселка Бежаницы без водительских прав угнала внедорожник и вылетела с дороги. Происшествие произошло 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Автомобиль угнали от дома по улице Солнечной. Через некоторое время автомашину обнаружили у деревни Кунавино с техническими повреждениями. Об угоне заявил в полицию 38-летний житель Локни.
В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя безработная девушка.
По данным следствия, потерпевший был в гостях у этой подозреваемой, которая и воспользовалась ключами от его внедорожника, чтобы покататься. Молодая женщина не справилась с управлением и съехала с дороги.
Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.