АвтоМир / Происшествия / ДТП

Жительница Бежаниц угнала внедорожник и попала в ДТП

Жительница поселка Бежаницы без водительских прав угнала внедорожник и вылетела с дороги. Происшествие произошло 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль угнали от дома по улице Солнечной. Через некоторое время автомашину обнаружили у деревни Кунавино с техническими повреждениями. Об угоне заявил в полицию 38-летний житель Локни.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя безработная девушка.

По данным следствия, потерпевший был в гостях у этой подозреваемой, которая и воспользовалась ключами от его внедорожника, чтобы покататься. Молодая женщина не справилась с управлением и съехала с дороги.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.