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Молодые великолучане угнали «Оку» и были задержаны полицией

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в угонах автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорах в полицию обратился пенсионер. Мужчина сообщил, что угнан его автомобиль ВАЗ-21053 1996 года выпуска. По горячим следам полицейским удалось обнаружить автомашину и задержать подозреваемого в угоне. Сейчас он уже дал признательные показания.

А в Великих Луках стражами порядка задержаны молодые люди, один их которых несовершеннолетний. Они подозреваются в угоне автомашины «Ока» у местного жителя. Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Угон» УК РФ.