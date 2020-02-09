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Пьяный 21-летний пскович задержан в Петербурге за угон кроссовера

Житель Псковской области задержан в Санкт-Петербурге за угон кроссовера. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

1 марта около шести часов утра в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от 48-летней кладовщицы одного из бюджетных образовательных учреждений. Она сообщила, что за пятью минутами ранее от дома 52 по Загородному проспекту неизвестный сел в ее автомобиль «Chrysler Pacifica» 2003 года выпуска – салон был открыт, а двигатель заведен. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий буквально спустя час после случившегося у дома 1 по улице Правды инспекторы ОГИБДД УМВД по Центральному району обнаружили автомобиль после ДТП. За рулем иномарки находился 21-летний житель Псковской области, студент одного петербургских учебных учреждений, проживающий в общежитии. Молодой человек был нетрезв и был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.