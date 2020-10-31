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Пскович угнал «Иж» и врезался в столб

Молодой пскович угнал «Иж» и врезался в столб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове в ночь на 2 ноября от дома по улице Зобова был угнан «Иж Комби». О случившемся были проинформированы все полицейские наряды единой дислокации. Вскоре экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции обнаружил разыскиваемую машину у дома по Пролетарскому переулку.

Как оказалось, угонщик не справился с управлением и совершил наезд на столб, после чего скрылся с места происшествия. В ходе отработки прилегающей территории в районе улицы Нововойсковой стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Его доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Задержанным оказался безработный пскович 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.