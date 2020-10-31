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Безработный невельчанин в состоянии опьянения угнал «Ладу»

Безработный невельчанин в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль «Лада Гранта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, ночью 23 октября в деревне Плиссы полицейские остановили для проверки автомашину «Лада Гранта». Оказалось, что сидевший за рулем безработный житель города Невеля 1987 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Причем, он уже был лишен права управления транспортным средством. Более того, выяснилось, что эту «Ладу» он угнал от дома по улице Механизаторов в деревне Плиссы.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.