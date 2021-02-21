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Жителя Новгородской области осудили за угон автомобиля в Стругокрасненском районе

Жителя Новгородской области осудили за угон автомобиля в селе Новоселье Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

16 ноября 2020 года мужчина, не имея разрешения от собственника на право эксплуатации и управления автомобилем ВАЗ-2105, проник в салон транспортного средства. При помощи знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях, он вытолкал автомобиль со двора дома и уехал в сторону Солецкого района Новгородской области.

Стругокрасненский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.