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Безработный дновец угнал грузовик и съехал на нем в кювет

34-летний безработный житель Дновского района угнал грузовик и съехал на нем в кювет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 7 марта от дома на улице Центральной в деревне Скугры мужчина угнал грузовой автомобиль ГАЗ-66, решив на нем прокатится. В нескольких километрах от места угона он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия. Выяснилось, что он не имел водительского удостоверения.

По данному факту возбудили уголовное дело, проводится расследование.