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Острович покатался на чужом ВАЗе и бросил его на одной из улиц города

Полиция раскрыла угон автомобиля в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 января в Острове от дома по улице Меркурьева был угнан «ВАЗ-2107». Автомобиль не был закрыт.

Вскоре полицейские обнаружили угнанную автомашину на улице Пушкинской и вернули ее владельцу – пожилому горожанину.

Позже полицейские установили личность подозреваемого. Это безработный житель Острова 2002 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый решил покататься на чужом автомобиле, а потом бросил его. В ту же ночь он уехал из Острова в Новоржев.