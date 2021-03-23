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Житель Новосокольников решил испытать чужой внедорожник и стал фигурантом уголовного дела

Жителя Новосокольников подозревают в попытках угона нескольких автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 19 марта на улице Загородной в Новосокольниках неизвестный пытался угнать автомобили УАЗ и ВАЗ-2107. Их владельцы сообщили о произошедшем в полицию.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Новосокольников 1990 года рождения. Он дал признательные показания. По данным фактам возбудили уголовные дела.

Горожанин, проходя по улице Загородной, обратил внимание на стоявший там «УАЗ Хантер». По его словам, он решил выяснить, на что способен внедорожник. Однако, «тест-драйв» не состоялся, поскольку завести двигатель «Хантера» фигурант не смог. Тогда он переключил свое внимание на стоявшую рядом «семерку». Но машина также не завелась.