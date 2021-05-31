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АвтоМир / За рулём

Великолучане съехали на чужой машине в канаву и получили условный срок

03.06.2021 15:56|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд вынесен приговор в отношении двух молодых людей за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Осенью в ночное время суток обвиняемые распивали спиртное. Один из мужчин предложил знакомому по очереди покататься на автомобиле сожителя сестры. При этом они не получали на это разрешения. Согласившись на такое предложение, второй мужчина проник через незапертую водительскую дверь в салон автомобиля. Один из фигурантов начал толкать автомашину по ходу движения, а другой запустил двигатель без использования ключа зажигания и взял на себя управление автомобилем. Спустя непродолжительное время, злоумышленники поменялись местами, однако один из них не справился с управлением и съехал в сточную канаву.

Подсудимые свою вину признали, раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления, принесли извинения потерпевшему, при этом один из них добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением, что суд признал смягчающими их наказание обстоятельствами.

Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, возложив предусмотренные уголовным законом обязанности. Приговор и постановление суда пока не вступили в законную силу.

Теги: #великие луки #Угон #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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