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Угнанную иномарку за 4 млн рублей заметили на трассе Петербург — Псков

Угнанную дорогостоящую иномарку «Toyota Land Cruiser» заметили на трассе Петербург — Псков. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: toyota.ru / Toyota Motor

Ранее в полицию поступило сообщение от хозяина машины, который заявил, что неизвестный с 13 по 16 июня угнал припаркованный на Южной дороге автомобиль стоимостью 4,2 млн рублей.

С помощью программного обеспечения АИС КПА выяснили, что машина проезжала 14 июня по дороге «Псков». Решается вопрос об открытии уголовного дела.