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Пскович угнал ВАЗ и отправился на нем к собутыльникам

Уголовное дело возбуждено в отношении псковича, угнавшего автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, в областном центре в ночь на 22 ноября от дома по улице Шоссейной угнали автомобиль ВАЗ-21074. Автомашину вскоре нашли на улице Николая Васильева.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Причем ранее он уже был судим за угон, заметили в ведомстве.

По данным следствия, молодой человек разбил стекло в автомобиле, сумел завести двигатель и отправился на улицу Николая Васильева к своим знакомым, где распивали спиртные напитки. Затем подозреваемый собирался на угнанном автомобиле съездить к своим родственникам в Опочецкий район, но его задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело.