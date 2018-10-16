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Экономика

Последствия возможного сокращения налоговых льгот обсудили в Псковском областном Собрании

22.10.2018 13:55|ПсковКомментариев: 3

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Борис Полозов провел рабочее совещание, на котором парламентарии вместе с представителями исполнительной власти обсудили законопроекты, касающиеся налогообложения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в дискуссии о целесообразности корректировки налоговых льгот приняли участие председатель областного Собрания Александр Котов, председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, заместитель руководителя государственного финансового управления Людмила Павлова, представители аппарата Собрания.

Вопросы депутатов вызвали предложения об отмене пониженных налоговых ставок для ряда организаций. Так, льгот по транспортному налогу могут лишиться сельскохозяйственные предприятия по автомобилям, не являющимся специальной сельскохозяйственной техникой, а региональные отделения общероссийских общественных организаций и городские водоканалы Пскова и Великих Лук – по налогу на имущество организаций.

Как пояснил Андрей Михеев, проведенный по специальной методике анализ региональных налоговых льгот, показал их неэффективность, что, по словам специалиста, вынуждает регион принять решение об их отмене.

«В случае сохранения отменяемых неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок, которые являются в соответствии с классификацией Минфина России стимулирующими, может быть уменьшена дотация Псковской области из федерального бюджета», - добавила Людмила Павлова.

Выслушав аргументацию авторов законодательной инициативы, депутаты все-таки усомнились в правильности подобного подхода. «Большой вопрос по отмене льгот по транспортному налогу для сельхозпредприятий, - взял слово председатель областного Собрания Александр Котов. – Вот пример: сельскохозяйственное предприятие доходное, но при этом у него есть теплицы с огурцами и помидорами, которые убыточны, однако, за счет общей прибыли эти теплицы можно содержать. Так и с автотранспортом, который не является сельхозтехникой – может, аграрии на этом транспорте доходы дополнительные получают».

Коллегу поддержал Борис Полозов: «Говорить, что легковые автомобили не участвуют в основном производстве неправильно: на этих легковушках специалисты мотаются по всей области, заключают договоры – хотя они на нем огурцы, может быть, и не возят».

Также в рамках рабочего совещания депутаты подняли вопрос о финансировании муниципальных предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотведением. «Может быть, и надо отменять неэффективные льготы, но мы никуда от проблем не уйдем, - отметил Александр Котов. - Субсидии в полном объеме предприятиям из областного бюджета не доплачиваются, а тариф при этом сдерживается – мы со всех сторон ограничиваем. И как им в этой ситуации жить?»

В итоге парламентарии высказали мнение, что предложенный законопроект о корректировке налоговых льгот на данном этапе может быть принят только в первом чтении. Обсуждение документа продолжится на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговым льготам.

В рамках рабочего совещания также состоялось предварительное рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в статью 2 закона Псковской области «О патентной системе налогообложения». Документом предлагается ввести понижающий коэффициент в размере 0,7 для расчета потенциального годового дохода для индивидуальных предпринимателей на территории муниципальных районов области.

Председатель комитета Борис Полозов отметил, что в целом поддерживает концепцию законопроекта, однако предложенная формулировка новый нормы, по его мнению, допускает её неверное толкование и может привести к необходимости дважды покупать патент в том случае, если предприниматель оказывает услуги одновременно и в городе, и в районе.

Разработчики законопроекта согласились с высказанным замечанием. Поправка к законопроекту будет подготовлена в ближайшее время.

Теги: #льготы #налоги #бюджет #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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