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Экономика

Бюджетный комитет одобрил индексацию социальных выплат в Псковской области

24.12.2018 11:59|ПсковКомментариев: 9

Комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовал принять на сессии регионального парламента 25 декабря закон, закрепляющий в нормативной правовой базе области проведение индексации социальных выплат с учетом компенсации за предыдущие годы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на заседании комитета сегодня, 24 декабря. 

Законопроект, подготовленный главным государственным управлением социальной защиты населения, стал результатом совместной работы исполнительной и законодательной власти по поиску возможностей индексирования в полном объеме социальных выплат, предусмотренных законами области.

В 2017 и 2018 году индексация не проводилась – из-за дефицита бюджетных средств она была приостановлена с обязательством позднее увеличить размер социальных выплат с учетом индекса потребительских цен за весь период приостановки индексации. Вопрос о необходимости выполнить взятое областью обязательство был поставлен депутатами в ходе бюджетных консультаций губернатора с фракциями регионального парламента, а также в рамках работы согласительной комиссии.

В 2019 году принято решение произвести индексацию региональных социальных выплат с учетом компенсации за предыдущие годы.
На 12,3% увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, лиц, пострадавших от репрессий, и бывших сельских специалистов. На 6,8% - размер денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю. На уровне федеральной индексации - 4,3%, увеличены выплаты многодетным семьям: ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и  компенсация за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений. В этом же объеме возрастут ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области», денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям и ежемесячное пособие на ребенка.

В общей сложности на проведение индексации необходимо 156 млн рублей.

У Счетной палаты  Псковской области возник ряд замечаний к законопроекту. В частности, речь идет о несовпадении заявленного размера индексации с произведенными расчетами. Председатель государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян назвал выявленные недочеты «игрой цифр» и отметил, что работа по корректировке расчетов индексации будет производиться в 2019 году.

Теги: #льготы #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
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