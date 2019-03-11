Экономика

Порядка 10 стартапов в Псковской области смогут получить льготные кредиты в 2019 году

Около 10 стартапов в Псковской области смогу в 2019 году получить льготные кредиты. Об этом пишет ТАСС. Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области начал выдавать кредиты со сниженными процентными ставками для стартапов. Это позволит увеличить в регионе число субъектов МСП и поддержать перспективные бизнес-идеи, на запуск которых у предпринимателей пока не хватает средств, сообщила в пятницу ТАСС директор фонда Анастасия Иванова.

«На эти цели мы в этом году 28 миллионов рублей запланировали для таких проектов, стартапов», - сказала она. Ставка льготного кредита для стартапов не будет превышать 8%, и это, по словам Ивановой, гораздо меньше, чем в банках, где средняя ставка 12 - 13%.

По словам директора фонда, на поддержку может рассчитывать, например, предприятие, которое только открывается, и у него нет ни залога, ни оборотных средств. Также это может быть предприятие, которое «занимается чем-то не очень долгое время, например, в сельском хозяйстве», и вся прибыль уходит в «оборотку».

Иванова уточнила, что фонд проводит работу в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По расчетам фонда, в 2019 году порядка 10 стратап-проектов Псковской области смогут получить поддержку. «Чаще всего это фермерство, сельское хозяйство, мини-производство - те люди, которые заинтересованы остаться в регионе», - уточнила Иванова.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.