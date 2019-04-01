Экономика

Акция на творог «Прасковья Молочкова» в пакетах стартовала во всех магазинах «Дикси» Северо-Запада

Во всех магазинах торговой сети «Дикси» стартовала акция на творог «Прасковья Молочкова» жирностью 5% (упаковка пакет, 350 г). Как сообщили в отделе маркетинга Псковского городского молочного завода, акция действует в магазинах, расположенных на территории Северо-Запада: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Великом Новгороде и Новгородской области, Пскове и Псковской области, Мурманске и Мурманской области, Петрозаводске и Республике Карелия.

Скидка составляет 30%: любимый полезный продукт от местного производителя можно приобрести за 89,99 рублей (обычная цена 129,90 рублей). Срок действия скидки – до 21 апреля.

Творог - вкусный и полезный молочный продукт. Является незаменимой частью ежедневного рациона. Он богат фосфором и кальцием, а также увеличивает уровень гемоглобина в крови.

А вы уже пробовали рассыпчатый творог «Прасковья Молочкова» жирностью 5% в новой удобной упаковке?

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