Экономика

Только создание семейных фермерств может остановить вымирание села - Александр Конашенков

«Только создание семейных фермерств может остановить вымирание села. Когда у людей будет возможность заработка и работы на себя, они никуда не уедут. А инфраструктура приложится, если будут оставаться жители», - заявил президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его мнению, размер фермерских грантов не позволяет начать хозяйство с нуля, и это большая проблема. Сумма в три миллиона может помочь в развитии ферм с пчелами или кроликами, но ни на какие крупные хозяйства этих денег не хватит.

«Грант должен позволять человеку начать собственное дело. Не все условия освоения гранта удобны для начинающих. Например, на полтора миллиона гранта должно быть одно рабочее место. Получается, что, ни рубля не заработав, человеку приходится себе работников придумывать, отчитываться. Ну зачем, если для его маленького фермерства они и не нужны», - заявил Александр Конашенков.

Однако, по его мнению, новая власть в регионе все же понимает серьезную роль сельского хозяйства в развитии экономики. «Мы своей деятельностью заслужили, чтобы на нас обратили внимание. Наша задача показывать власти вектор развития, потому что чиновники иногда не понимают что именно нужно делать. Они и навредить не хотят, просто так получается», - сообщил Александр Конашенков.