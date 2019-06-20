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Экономика

ОЭЗ «Моглино» подготовила обширную программу к Ганзейским дням в Пскове

24.06.2019 15:08|ПсковКомментариев: 0

В дни проведения Ганзейских дней в Пскове особая экономическая зона «Моглино» объединит своих резидентов и партнеров промышленной площадки в рамках работы стенда «Создаем будущее сегодня». Главными темами стенда станут: финансы, экология, саморазвитие и цифровизация, краеведение – сферы, которые сегодня формируют наше будущее.

На стенде ОЭЗ будут не только представлены образцы существующей и будущей продукции ее резидентов, но и будет работать интерактивный лекторий для детей, молодежи и взрослых.

На протяжение двух дней - 28 и 29 июня - жителей и гостей ганзейского Пскова ждут познавательные и развлекательные мероприятия:

Программа мероприятий стенда:

28 июня:

12:30 (6+) - Мастер-класс «Иван - чай»: заготавливаем и наслаждаемся пользой родного продукта", организованный ПсковГУ, расскажет о полезных свойствах кипрея, особенностях его заготовки и завершится дегустацией продукции резидента ОЭЗ «Моглино» компании «Бионик» – производителя вкуснейших чаев, сушеных ягод и фруктов.

13:15 (12+) - Как взять кредит и не разориться? Поучительные факты из истории Псковской Губернии 18-19 века - обучающий лекторий от директора Государственного Архива Псковской области, кандидата исторических наук Кузьмина Валерия Геннадьевича

13:45 (6+) - Презентация - дегустация: «Современный мир и полимеры» от компании «Титан - Полимер», в рамках которой гости узнают интереснейшие факты из истории полимеров и удивятся тому, насколько они незаменимы в нашей жизни

14:30 (12+) - «Финансовая безопасность при использовании банковских карт» обучающий семинар от Центрального банка. Слушатели семинара узнают о видах банковских карт и платежных систем и их различиях, о правилах выбора банковской карты и основных условиях безопасного пользования картами, а также, о том, как можно сэкономить при использовании банковской карты.

15:00 (12+) «Достопримечательности Псковской области в туристических маршрутах» – интерактивный рассказ об основных достопримечательностях Пскова: величественный Кремль, крепости ( в Пскове, Изборск, Печоры, Гдов, Порхов, Великие Луки и др), храмы, усадьбы Софьи Ковалевской, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, знаменитый Пушкинский заповедник и др. Презентация туристического маршрута от турагентства «Континент».

15:30 (0+) - Мастер-класс «Занимательная химия» от «Титан – Полимер» и ЦНС Простория, на котором его участники увидят интереснейшие химические опыты и узнают о строении предметов, которые нас окружают

16:00 (12+) - Веселая викторина для всей семьи «Экономика вокруг нас» от Российского общества "Знание", в ходе которой дети и их родители в игровой и доступной форме узнают много интересного о финансах и экономике

16:30 (12+) «Безопасный интернет» - обучающий тренинг от проекта «Стоп Угроза» для детей и взрослых, о самом главном – о безопасном поведении в Интернет и основных правилах «гигиены» в социальных сетях

17:00 (6+) - Открытый урок «Химия побед» и мастер-класс «Волшебный микроскоп» от «Титан - Полимер» и ЦНС Простория, где и дети, и взрослые с удивлением узнают о происхождении привычных вещей и смогут рассмотреть «невиданное» с помощью микроскопа

17:30 (12+) - «Соцсети в нашей жизни» обучающий тренинг от агентства #Enter, о том, что социальные сети привнесли в нашу жизнь. Участники мероприятия обсудят «завтрашние» тренды, то, что изменится в интернет-пространстве и как это отразится на каждом человеке.

18:00 (6+) - «Металл, который нужно защищать» познавательный мастер-класс о материаловедении, коррозии металлов, с использованием микроскопа от резидента «Моглино» компании «Нор-Маали» – опытного производителя защитных лакокрасочных покрытий и ЦНС «Простория»

18:45 (6+) Мастер-класс по ментальной арифметике и презентация для родителей и детей от школы устного счета «Соробан», который наглядно покажет, как с помощью несложных действий развить память и внимание для успешного будущего

19:15 (0+) - Мастер-класс «Занимательная химия» от «Титан – Полимер» и ЦНС Простория

20:00 - Презентация турмаршрута: «Псков Мастеровой» от Псков ГУ

29 июня:

12:30 (6+) - «Какая она, по-настоящему чистая вода» - семинар - презентация, рассказывающая о значимости воды в нашей жизни, характеристиках чистой воды, последствиях употребления «неправильной воды», а также, дегустация новой бутилированной воды, обогащенной кислородом от ООО «Водаком»

13:00 (6+) – увлекательнейший интерактивный семинар «Строение Вселенной и солнечной системы, значение газа в жизни человека и экономике" от резидента «Моглино» компании «Елме Мессер Рус» – компании имеющий многолетний опыт работы в сфере производства сжиженных газов и знающая о них практически все

14:00 - Анализ веб-сайтов участников выставки и участников конкурса в социальных сетях. Специалисты агентства #Enter рассмотрят сайты участников с точки зрения продающих и информационных характеристик, отыщут типичные ошибки и удачные находки, которые все присутствующие смогут в перспективе «примерить» на сайты своих компаний

14:45 - (6+)- Открытый урок «Химия побед» и мастер-класс «Волшебный микроскоп» от «Титан - Полимер» и ЦНС Простория, где и дети, и взрослые с удивлением узнают о происхождении привычных вещей и смогут рассмотреть «невиданное» с помощью микроскопа

15:30 (6+) - Полистовский заповедник: чудеса на болоте. Сохраняем уникальную экосистему. Мастер-класс – викторина, которая не только развлечет и взрослых и детей, но и заставит задуматься о вкладе каждого из нас в экологически-чистое будущее нашего региона

16:00 (12+) - «Немецкое землячество в Пскове на рубеже веков: традиции и наследие» - историко-краеведческий обзор от Псков ГУ, рассказывающий о традициях, пришедших к нам из Германии и «прижившихся» на Псковщине

16:30 (0+) - Мастер-класс «Занимательная химия» (Титан - Полимер, ЦНС Простория)

17:00 (12+) – уникальный и очень познавательный мастер-класс от Центрального банка РФ «История и будущее денег", на котором посетители стенда не только узнают об основных вехах в истории платежных средств, но и своими глазами увидят почти музейные экспонаты, касающиеся тематики финансов

18:00 (0+) - Мастер-класс «Занимательная химия - волшебный микроскоп» (Титан - Полимер, ЦНС Простория)

18:45 (18+) - «Держи мозг в тонусе, чтобы быть эффективным» - Мастер-класс от школы устного счета «Соробан» для взрослых, которые хотят быть успешными в любом возрасте

19:15 - «Кэшбек и рассрочка: подводные камни», обучающая презентация от Центробанка о том, что на самом деле скрывается за словами: кэшбек и рассрочка

19:45 «Велосипедный маршрут по Пскову» - презентация тур.маршрута от Псков ГУ

Также, резидент «Моглино» ООО «Нор – Маали» будет вместе с маленькими гостями стенда раскрашивать копии тех строительных объектов, которые уже «украшены» и защищены продукцией данной компании.

Подарком «Моглино» для маленьких псковичей станет возможность самостоятельно изготовить значок и увлекательная фотозона, посвященная профессиям будущего.

Кстати, 28 и 29 июня на стенде «Создаем будущее сегодня» будет работать банк резюме.

Кроме этого, целый день работы стенда 29 июня будет работать молекулярная кухня. Ведущая газовая компания ELME MESSER GAAS, в лице резидента ОЭЗ «Моглино» компании «Елме Мессер Рус», продемонстрирует гостям выставки приготовления блюд десертной криогенной молекулярной кухни с использованием жидкого азота и других газов.

Гости выставки смогут попробовать мороженное и напитки, познакомиться с технологическими тонкостями приготовления крио-десертов.

Также, с 13 до 16:00 29 июня «Полистовский заповедник» проведет увлекательную викторину «Таинственные болота», участники которой не только узнают много интересного, но и получат приятные подарки.

Партнеры стенда: Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, «Титан – Полимер», ОЭЗ «Моглино», «Елме Мессер Рус», ПсковГУ, «Нор – Маали», Центральный банк РФ, «Водаком» , турагентство «Континет», «Полистовский заповедник», «Бионик», школа устного счета «Соробан», проект «Стоп Угроза», агентство #Enter

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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