Экономика

Псковская область полностью готова к посевной

Аграрии Псковской области готовы к посевной кампании в полном объеме. Об этом сегодня, 19 марта, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.

«В целом обстановка в регионе стабильно хорошая. Можно считать, что полевые работы в этом году совсем не заканчивались, пахали и в декабре, и в январе. Сейчас ждем, когда почва чуть-чуть просохнет, и продолжим работы», - рассказал Николай Романов.

Он отметил, что у некоторых аграриев возникли некоторые трудности в связи с падением курса рубля. «Приостановлена работа с партнерами по уходу за посевами. Все ядохимикаты и гербициды, которые используются, - заграничные и приобретаются за валюту», - пояснил спикер.