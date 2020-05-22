Экономика

Цены на нефть взлетели

С начала торгов во вторник, 26 мая, цены на нефть взлетели более чем на 2 процента на устойчивых признаках восстановления спроса и уменьшения опасений по переполнению хранилищ, свидетельствуют данные биржи ICE.

Июльский фьючерс на сорт Brent по состоянию на 9:40 стоил 36,28 доллара за баррель, на максимуме он подходил к 36,37 доллара. Сорт WTI достиг 34,48 доллара, на максимуме - 34,53 доллара, пишет «Лента.ру».

За последние месяцы нефтяные котировки поднимались выше только 21 мая, после чего опустились и восстановились. Это ситуация говорит о формировании устойчивого тренда на увеличение стоимости.