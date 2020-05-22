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Экономика

Потери России от ограничений из-за COVID-19 подсчитали аналитики

01.06.2020 07:35|ПсковКомментариев: 0

За два месяца ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, российский ВВП потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали аналитики.

По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».

По словам экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, за два месяца карантинных мер экономика страны потеряла 7-7,5 трлн рублей. А руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев подсчитал, что каждый нерабочий день в апреле и мае обходился в 100 млрд рублей выпадающих доходов. По его оценке, в совокупность ВВП за два месяца лишился 8 трлн.

Таким образом, в годовом выражении ВВП за конец марта и апрель потерял 2,5%. При этом в мае-июне цифра может дойти до 4-4,5%, считают аналитики.

Эксперты отметили, что продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн.

К работе многие предприятия малого и среднего бизнеса начнут возвращаться с 1 июня. Государство уже подготовило меры поддержки граждан и бизнеса.

Теги: #ВВП #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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