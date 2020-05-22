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Экономика

Псковских фермеров приглашают к участию в грантовом конкурсе «Агростартап»

03.06.2020 11:00|ПсковКомментариев: 0

Фермеров Псковской области приглашают к участию в грантовом конкурсе «Агростартап». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, прием заявок продлится до 30 июня включительно.

Грантовый конкурс проводится в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящей в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем финансовой поддержки составит более 11 млн рублей, выделенных из консолидированного бюджета. Победителей определят во время заседания конкурсной комиссии, которое состоится после детального изучения всех заявок.

Документы для участия в отборе предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты: razvitie@cx.pskov.ru. Телефоны для консультации: 8 (8112) 29-95-23, добавочный 131, 132, 128.

Напомним, победителями грантового конкурса «Агростартап» в прошлом году стали 5 проектов по развитию молочного и мясного скотоводства, тепличного хозяйства, выращиванию плодовых и ягодных культур. На эти цели было выделено более 12 млн рублей консолидированного бюджета.

Извещение о проведении отбора для предоставления грантовой поддержки

Постановление администрации Псковской области о порядке предоставления грантов в рамках конкурса «Агростартап»

Теги: #фермер #грант #АПК #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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