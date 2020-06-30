Экономика

Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» продлятся в «Империале» до конца июля

В гипермаркете «Империал» продолжаются июльские скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой».

До конца июля вы можете приобрести любой мягкий сыр из ассортимента (жирность 40%, 0,3 кг: с паприкой, острый, пряный, с зеленью) всего за 185 рублей (обычная цена - 255 рублей).

Акционная цена действует и на сметану 15%-ной жирности (стакан 200 г). До конца июля ее можно купить за 35 рублей (прежняя цена 42 рубля).

Молоко жирностью 2,5%, (ПЭТ-бутылка 0,9 кг) в «Империале» сейчас можно приобрести за 58 рублей (обычная стоимость - 67 рублей).

Действует скидка и на творожную пасту от Прасковьи Молочковой» (жирность 4%, контейнер 0,23 кг). Приходите в гипермаркет за вкусным здоровым продуктом, который обойдется всего в 64 рубля (прежняя цена - 84 рубля). Ассортимент: с курагой, ванилью, изюмом, черносливом, клюквой.

Творог жирностью 9% (0,2 кг пакет) также можно приобрести дешевле, чем обычно - за 76 рублей (старая стоимость - 94 рубля).

Добавим, что акции в гипермаркете «Империал» продлятся до конца июля.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!